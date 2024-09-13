Samsung представил три датчика изображения ISOCELL для смартфонов

Компания Samsung представила три датчика изображения для смартфонов: ISOCELL GN8, GN9 и KD1.

ISOCELL GN8 представляет собой достаточно небольшой сенсор 1/1,95″ с разрешением 50 Мп и размером пикселей по 0,8 мкм. Поддерживается запись видео 8K с частотой 30 fps и 4K при 120 fps, а также снимки в форматах RAW10 и RAW12. Максимальная скорость считывания полных пикселей составляет 24 fps.

ISOCELL GN9 очень похож своей конфигурацией 1/1,57″ и 50 Мп с пикселями по 1 мкм на достаточно распространенные ISOCELL GN3/GN5 и Sony IMX766/890 с минимальными изменениями типа отказа от поддержки записи 8K-видео. Датчик поддерживает съемку видео в формате 4K с частотой 60 fps, а максимальная скорость считывания полных пикселей составляет 15 fps.

ISOCELL KD1 является мелким 1/3,44″ решением, явно нацеленным на фронтальные камеры. На это, как минимум, указывает разрешение в 32 Мп. Размер пикселя – 0,64 мкм. Заявлена поддержка автофокуса и запись 4K-роликов до 60 fps. Максимальная скорость считывания полных пикселей составляет 15 fps.

Ожидается, что первые устройства с новыми датчиками Samsung ISOCELL появятся на рынке к концу текущего года.