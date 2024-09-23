Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников правоохранительным органам

Мессенджер Telegram, согласно новым правилам, будет раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей.

«Чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram, мы обновили наши Условия обслуживания и Политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру. Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы. Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения незаконных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей», — сообщает официальный канал основателя Telegram Павла Дурова.

Гибкие возможности поиска в Telegram позволяют пользователям легко находить общедоступные каналы и ботов. К сожалению, широкие возможности поиска также были использованы нечистыми на руку людьми, которые нарушили Условия обслуживания мессенджера для продажи незаконных товаров. За последние несколько недель специальная команда модераторов при помощи ИИ сделала поиск в Telegram намного безопаснее, удалив проблемный контент.

Пользователи могут сообщить об обнаруженном небезопасном или незаконном контенте в поиске Telegram, сообщите нам об этом через @SearchReport, добавил Дуров.