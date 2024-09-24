X позволит пользователям, которых вы заблокировали, видеть ваши сообщения

Функция блокировки в соцсети X теперь будет работать немного по-другому. Функция заблокирует возможность взаимодействия с публичными публикациями, но не заблокирует их просмотр. Об этом на своей страничке сообщил Илон Маск (Elon Musk).

В настоящее время при попытке просмотреть профиль пользователя, который вас заблокировал, отображается сообщение «Вы заблокированы». При этом блокировка не только скрывает все публикации пользователя, но и не дает читать его ответы, просматривать медиафайлы, список подписчиков и подписок. Теперь платформа вносит новое правило, отменяя все эти ограничения, потому что люди и так могут просматривать публикации заблокировавших их аккаунтов, просто используя другую учетную запись.

Ранее Илон Маск неоднократно высказывался против функции блокировки. Он заявлял, что эта опция не имеет смысла и ее нужно упразднить, а вместо нее использовать ограничение возможности пользователю писать сообщения и отвечать на посты.