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24 сентября, 2024
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Специалисты iFixit назвали iPhone 16 самым ремонтопригодным смартфоном Apple

iFixit iPhone 16

Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность iPhone 16 по итогам его разборки. Смартфон был назван «самым ремонтопригодным iPhone на данный момент». Специалисты отметили простой доступ к различным компонентам аппарата, а также быстрый доступ к аккумулятору.

iPhone 16 получил 7 баллов из 10 возможных по внутренней шкале ремонтопригодности iFixit. Для сравнения, iPhone 15 в свое время получил 4 балла за ремонтопригодность.

В iPhone 16 Apple применила совершенно новый способ крепления аккумулятора: он теперь фиксируется при помощи нового электропроводящего клеевого состава. Чтобы изъять аккумулятор из корпуса смартфона, необходимо подать электричество на две клемы и подождать некоторое время. Специалисты iFixit подали 12 В и через всего 1 минуту легко извлекли батарею. Чтобы установить аккумулятор обратно в iPhone, его достаточно просто слегка придавить.

Что касается минусов, то к ним можно отнести новую клавишу управления камерой и ее настройками. Клавиша приварена к рамке смартфона, поэтому если она сломается, то придется менять корпус.

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