Создана интерактивная карта достижений человечества

Представлена интерактивная карта ключевых достижений человечества за последние 500 лет. Проект Calculating Empires призван продемонстрировать самые важные открытия в виде наглядной временной шкалы. Авторами проекта выступили Кейт Кроуфорд и Владан Джолер.

На специальном интерактивном сайте можно увидеть, как изобретение цифрового колокола, так и создание чат-бота ChatGPT. С помощью фильтров отмечены открытия в области ядерной энергетики, искусственного интеллекта, медицины, биотехнологий.

Изображения событий можно масштабировать. В верхней части представлены категории, а в левой — временная шкала. Каждое открытие сопровождается наглядной диаграммой с ключевыми тезисами. Поддерживается только английский язык.