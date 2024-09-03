Самые производительные Android-флагманы и субфлагманы августа по версии AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманских и субфлагманских моделей по итогам августа 2024 года.

Большую часть рейтинга производительных флагманских смартфонов занимают модели на базе процессоров Qualcomm. Лидером стал смартфон Nubia Red Magic 9S Pro+, получивший разогнанную модификацию Snapdragon 8 Gen 3. По итогам тестирования аппарат набрал 2 127 528 баллов. На второй месте — OnePlus Ace 3 Pro со стандартной версией того же процессора (2 107 208). Третье место занял iQOO Neo9S Pro, имеющий ту же версию чипа (2 106 419 баллов).

Далее в рейтинге AnTuTu расположились следующие модели: Asus ROG Phone 8 Pro, iQOO Neo9S Pro, Redmi K70 Ultra, Vivo X100 Ultra, Vivo X100 Pro, Vivo X100 и OnePlus 12.

В рейтинге субфлагманов оказалось больше моделей с процессорами MediaTek, но первое место занимает смартфон на базе Snapdragon. По сравнению с прошлым месяцем распределение мест первой тройки не изменилось: OnePlus Ace 3V на базе Snapdargon 7+ Gen 3 (1 421 209), на втором — Realme GT Neo6 SE с тем же процессором (1 381 411), на третьем — Redmi K70E, получивший чип Dimensity 8300 Ultra (1 349 017).

Далее в рейтинге идут следующие модели: Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi Note12T Pro и OPPO K100 5G.

Статистика была собрана в период с 1 по 31 августа 2024 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.