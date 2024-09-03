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3 сентября, 2024
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Несколько минут геймплея платформера Astro Bot

Astro Bot

На Reddit опубликовали несколько коротких геймплейных роликов платформера Astro Bot. Это одна из самых ожидаемых игр 2024 года для PS5. В видео можно увидеть стартовый экран игры, исследование локаций, сражения и кат-сцены.

Покупатели уже начали получать физические издания Astro Bot. Видео с геймплеем опубликовал один из первых игроков. Он также поделился снимками коробки с диском и находящегося в ней буклета с комиксом.

Astro Bot

Релиз Astro Bot состоится уже 6 сентября только на PlayStation 5. Sony вместе с игрой выпустит тематический контроллер.

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