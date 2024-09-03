Несколько минут геймплея платформера Astro Bot

На Reddit опубликовали несколько коротких геймплейных роликов платформера Astro Bot. Это одна из самых ожидаемых игр 2024 года для PS5. В видео можно увидеть стартовый экран игры, исследование локаций, сражения и кат-сцены.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Покупатели уже начали получать физические издания Astro Bot. Видео с геймплеем опубликовал один из первых игроков. Он также поделился снимками коробки с диском и находящегося в ней буклета с комиксом.

Релиз Astro Bot состоится уже 6 сентября только на PlayStation 5. Sony вместе с игрой выпустит тематический контроллер.