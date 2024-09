Sony анонсировала продолжение Ghost of Tsushima

В ночь с 24 на 25 сентября компания Sony провела презентацию State of Play, на которой главным анонсом стала следующая игра студии Sucker Punch Productions. Ghost of Yotei станет сиквелом Ghost of Tsushima. Релиз экшена состоится в 2025 году на PS5.

События развернутся спустя более 300 лет после событий Ghost of Tsushima. Вместо острова Цусима в центре повествования окажутся земли вокруг горы Йотей, возвышающейся в центре бывшей республики Эдзо. В игре будет новая героиня — воительница по имени Атсу.



Разработчики студии отметили, что это их первая игра, которая создается с нуля для PS5. В сиквеле самурайского боевика планируется сделать больший акцент на открытом мире.