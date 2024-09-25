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26 сентября, 2024
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Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября на ПК и PS5

Horizon Zero Dawn Remastered

На презентации State of Play компания Sony анонсировала Horizon Zero Dawn Remastered. Обновленная версия игры 2017 года выйдет ПК и PS5 — релиз состоится 31 октября 2024 года. Уже можно оформить предварительный заказ. Владельцы оригинального экшена смогут купить переиздание за $10, остальные – за $50.

Разработкой ремастера занималась студия Nixxes Software, известная по ПК-версиям двух частей Horizon, Ghost of Tsushima Director’s Cut и Marvel’s Spider-Man Remastered. Для улучшенной версии игры разработчики обновили диалоги, чтобы они соответствовали второй части. Более 10 часов разговоров и катсцен были записаны с нуля для повышения качества.

По словам разработчиков, в переиздание входят многочисленные графические улучшения, которые выводят игру на уровень Horizon Forbidden West по детализации. Улучшения в графике касаются как моделей персонажей, так и качества текстур, освещения, анимации и других элементов. Было значительно улучшено и качество звука, а также Horizon Zero Dawn Remastered будет поддерживать все функции контроллера DualSense.

ПК-версия игры совместима с современными технологиями, включая апскейлеры DLSS 3 и AMD FSR 3.1 с функцией генерации кадров. Sony предупредила, что ремастер на ПК потребует использования аккаунта PlayStation Network.

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