Samsung выпустил бюджетный смартфон Galaxy F05 за $95

Компания Samsung представила в Индии новый бюджетный смартфон Galaxy F05, который идентичен по дизайну и техническим характеристикам с недавно анонсированным Galaxy M05. Разница состоит в расцветке и текстуре материала корпуса- задняя панель украшена узором под кожу. Galaxy F05 — это эксклюзив для онлайн-магазина Flipkart, а Galaxy M05 — эксклюзив Амазона.

Samsung Galaxy F05 оснащен 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Hz. В его основе лежит процессор MediaTek Helio G85, 4 Gb оперативной памяти LPDDR4X (виртуальное расширение до 8 Gb) и 64 Gb флеш-памяти eMMC 5.1, которую можно расширить с помощью карт microSD до 1 Tb.

Основная камера с датчиками разрешением 50 и 2 Мп, фронтальная – 8 Мп. Батарея емкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты корпуса составляют 168,8 × 78,2 × 8,8 мм, вес — 195 гр. Работает смартфон под управлением Android 14 с интерфейсом One UI Core 6.0. Компания обещает предоставить 2 основных обновления ОС и обновления системы безопасности в течение 4 лет.

Samsung Galaxy F05 будет предложен в темно-синем цвете (Twilight Blue) за $95. В продажу смартфон поступит 20 сентября.