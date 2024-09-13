Samsung Galaxy M05 – большой экран и емкий аккумулятор за $95

Компания Samsung выпустила бюджетный смартфон Galaxy M05, по дизайну и характеристикам похожий на прошлогоднюю модель Galaxy A05.

Samsung Galaxy M05 оборудован 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Hz. В его основе лежит процессор начального уровня MediaTek Helio G85, 4 Gb оперативной LPDDR4X и 64 Gb флеш-памяти eMMC 5.1, которую можно расширить с помощью карт microSD.

На задней панели находится основная 50 Мп камера (f/1,8) с датчиком глубины на 2 Мп (f/2,4) и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера на 8 Мп (f/2,0) размещена в каплевидном вырезе в верхней части экрана. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Также есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев. Работает смартфон под управлением Android 14 с интерфейсом One UI Core 6.0. Компания обещает предоставить 2 основных обновления ОС и обновления системы безопасности в течение 4 лет.

Пока что Samsung Galaxy M05 выпущен только в Индии, позже ожидается релиз и в других странах. Смартфон доступен только в светло-зеленом цвете корпуса по цене $95.