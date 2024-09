Три рекламных ролика Apple Intelligence с Беллой Рамзи

Компания Apple выпустила три видеоролика с актрисой Беллой Рамзи (звезда сериала The Last of Us) о том, как технология Apple Intelligence может выручать в различных ситуациях. Ролики демонстрирующие iPhone 16 Pro с функцией Apple Intelligence, рассказывают о возможностях технологии в Siri, приложениях «Фото» и «Почта».

В первом Белла Рамзи просит Siri быстро напомнить ей имя человека, с которым она познакомилась в кафе несколько месяцев назад. Во втором — актриса в пару кликов создает прощальный видеоролик в честь похорон рыбки, тем самым спасая ситуацию от неудачной речи главы семейства. Ну а в третьем Белла прямо во время разговора с агентом создает одной кнопкой краткое содержание важного письма, которое забыла прочитать.



Функции на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence появятся в iOS 18.1 и следующих версиях ОС. Первоначально они будут работать только в США.