Samsung планирует глобальные сокращения рабочих мест до 30%

Южнокорейская компания Samsung Electronics намерена сократить часть своего персонала за пределами страны, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Будут ли сокращаться сотрудники компании в Южной Корее, не уточняется.

В отделе маркетинга и продаж планируется сократить до 15% рабочих мест, а остальные административные должности будут сокращены до 30%. Сокращения затронут персонал в Америке, Европе, Азии и Африке. Реализовать этот план компания рассчитывает к концу текущего года.

Представители Samsung комментировать эту информацию отказались, сославшись на ее конфиденциальный характер. По их словам, сокращение персонала в зарубежных подразделениях компании является регулярным мероприятием, направленным на повышение эффективности деятельности.

На конец 2023 года в Samsung работали 267 800 сотрудников по всему миру, из них 147 000 работают за пределами Южной Кореи. Основная их часть задействована в производстве и разработке чипов, на долю специалистов административного профиля, включая маркетинг и продажи, приходится около 53000 человек.