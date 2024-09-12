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13 сентября, 2024
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Adobe показала примеры работы ИИ-генератора видео Firefly

Adobe Firefly

Компания Adobe опубликовала ролик с демонстрацией возможностей готовящихся к выходу инструментов искусственного интеллекта, предназначенных для работы с видео. В ролике показаны кадры, созданные с помощью ИИ-модели семейства Firefly, генерирующей видео по текстовому описанию.

В частности, можно выбрать соотношение сторон, частоту кадров, ракурс, а также корректировать результаты с помощью «средств управления камерой», имитирующих смену угла обзора, ее движение и расстояние, с которого ведется съемка. Присутствует функция генерации видеоролика по статическому изображению, которое задается как образец, но также можно генерировать и промежуточные кадры, если при монтаже видео образуется пробел.

Качество видео в ролике не уступает модели OpenAI Sora, которую Adobe может также добавить в видеоредактор Premiere Pro в качестве стороннего модуля. Пока что возможности Firefly ограничены – продолжительность итогового ролика ограничена пятью секундами. Кроме того, отмечается главная особенность Firefly: безопасность для коммерческого использования (нейросеть обучена на материалах со свободной лицензией).

Функции генерации видео по текстовому описанию или статическому изображению появятся в бета-версии приложения Firefly в этом году. Предназначенная для работы с видео ИИ-модель будет интегрирована в приложения Creative Cloud, Experience Cloud и Adobe Express.

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