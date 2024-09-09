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11 сентября, 2024
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HPE отчиталась за третий квартал 2024 фискального года

HPE

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года, завершившегося у нее 31 июля 2024 года.

Общая выручка компании составила $7,71 млрд., рост на 10% относительно результата аналогичного квартала предыдущего года. Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) составила $0.50, превысив на 2% прошлогодний показатель и на 19% результат предыдущего квартала.

Чистая прибыль (GAAP) выросла на 10,3% до $512 млн. с $464 млн. годом ранее. Чистая прибыль на акцию (GAAP) составила $0.38 — на 9% больше год к году и на 58% больше показателя предыдущего квартала.

Подразделение по выпуску серверов принесло $4,28 млрд. выручки, что на 35% больше в годовом исчислении. Выручка подразделения Intelligent Edge упала на 23% до $1,12 млрд, а у подразделения Hybrid Cloud — на 7% до $1,3 млрд. Доходы от финансовых сервисов (Financial Services) выросли на 1% до $879 млн.

HPE сообщила, что заказы на серверные системы для ИИ выросли на $1,6 млрд. по сравнению с предыдущим кварталом, с $4,6 млрд. до $6,2 млрд, а доход от их продаж составил $1,3 млрд. Выручка от ИИ-систем теперь составляет 30% от общего дохода от продаж серверных систем, по сравнению с 10% годом ранее.

Но рост продаж ИИ-серверов оказал отрицательное влияние на валовую прибыль компании (GAAP), снизившуюся год к году до 31,6%, поскольку уровень дохода в этом случае ниже, чем для традиционных серверов. Как следствие — акции компании упали на 3%.

В четвертом квартале HPE ожидает получить выручку в размере около $8,25 млрд., а также скорректированную прибыль на акцию (non-GAAP) в диапазоне $0,52– $0,57. Прогноз на весь 2024 финансовый год по выручке составляет $29,92 млрд., а по скорректированной прибыли на акцию (non-GAAP) — $1,92– $1,97.

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