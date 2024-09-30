Razer выпустил подушку для геймеров с тактильной обратной связью

Компания Razer выпустила игровую подушку для кресла с тактильными ощущениями и обратной связью. Модель под названием Freyja при помощи вибрации передает в спину и ноги игрока действия «от легкого биения сердца до мощных взрывов». В аксессуаре используется технология Razer Sensa HD Haptics, которая обеспечивает точную многонаправленную вибрацию.

Razer называет это решение первым в своем роде — при помощи подушки Freyja процесс погружения в игры становится более полным и реалистичным. «Мы стремимся вывести гейминг на новый уровень, и Razer Freyja — это не просто аксессуар, а революция в погружении», — сказал генеральный директор компании Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan).

Freyja имеет шесть тактильных приводов — четыре на спинке и два на сиденье кресла. Новинку можно использовать не только для игр, Freyja легко интегрируется в любую мультимедийную систему, будь то компьютер для гейминга или система для просмотра фильмов и прослушивания музыки. А поддержка Razer HyperSpeed Wireless и Bluetooth позволяет использовать подушку с широким спектром устройств, включая ПК и Android.

Работает Freyja от сети, ее вес составляет менее 3 кг, а рекомендуемый рост пользователя — 160-200 см. Аксессуар уже доступен по цене $300.

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Также компания показала наушники Kraken V4 Pro, которые тоже основаны на технологии Sensa HD Haptics. В комбинации с Freyja, общее количество точек тактильного контакта увеличивается с шести до восьми, создавая полноценную экосистему.