Генеративное кино? Осталось подождать совсем немного!

Искусственный интеллект уже готов изменить киноиндустрию. Буквально каждую неделю появляются прорывные модели и продукты в этой сфере, которые показывают все более впечатляющие результаты. В целом генеративное кино повторяет путь традиционного кинематографа — от немого черно-белого фильма к звуку, цвету и спецэффектам. Но если раньше на такие переходы уходили десятилетия, то с технологиями искусственного интеллекта эволюция ускорилась в разы. Возможно, что первый генеративный фильм мы увидим в самое ближайшее время. И это будет не коротенький трейлер, а полноценная реалистичная картина с выстроенной драматургией и сюжетом. Да, она будет создана при участии людей, но уже без реальных актеров.

Но это только начало пути. В течение ближайших 5-6 лет у каждого появится возможность заказать фильм, созданный нейросетью по персональному запросу, и это будет так же легко, как сейчас попросить голосового помощника поставить любимый плейлист. Захотите фантастический фильм с Илоном Маском в главной роли? Без проблем! Хотите отдохнуть после работы — посмотрите комедию, где ваши руководство и коллеги будут попадать в нелепые ситуации. Технологии позволят генерировать фильмы не только с участием конкретных персонажей, но и в стилистике конкретных режиссеров или операторов, по собственным сюжетам и событиям. Вы просто скажете: «Сними приключение о том, как я ездил в отпуск, в стиле Гая Ричи», и получите желаемое. Конечно, это не будет бесплатно, так что надо будет вовремя оплачивать подписку на образы любимых актеров и режиссерские стили.

А еще через 10 лет искусственный интеллект может научиться создавать контент на основе неосознаваемого вами запроса. Анализируя всю доступную информацию — от истории покупок и музыкальных предпочтений до постов в социальных сетях и биометрических показателей — нейросети смогут тонко понять ваше настроение и на его основе предложить идеи для фильмов, синхронизированные с вашими потребностями и текущей жизненной ситуацией. В перспективе это позволит использовать генеративный кинематограф как инструмент самопознания и саморазвития, подталкивая нас выходить из зоны комфорта, видеть альтернативные сценарии своей жизни, примерять новые роли и искать лучшее в себе.

Технологии для генеративного кино

Подобные прогнозы основаны на недавних прорывах в области машинного обучения. Один из важнейших, который произошел в начале 2024 года и сразу же перевернул будущее генеративного кино, — появление моделей генерации видео. Речь идет о принципиально новом подходе к архитектуре нейросетей. Стандартные модели, которые сейчас лежат в основе всех генеративных сервисов, обучены на двухмерных кадрах из фильмов и видео. Они генерируют изображение, но не понимают взаимосвязи объектов в материальном мире. Представьте кадр, в котором человек ест суши. Обычная диффузионная модель может нарисовать, как палочка протыкает щеку, ведь она «не понимает», как устроено человеческое лицо и как взаимодействуют предметы. Нейросети справляются с этим в разы лучше, потому что способны самообучаться, опираясь на знания больших языковых моделей LLM и GPT. Они осознают, что объекты в кадре — это не просто пиксели, а элементы единого целого, которые влияют друг на друга. В результате достигается совершенно новый уровень реализма.

Этот технологический прорыв обещает новые безграничные возможности, в числе которых создание кастомизированных моделей под запросы конкретного бизнеса. Киностудии смогут заказывать индивидуальное обучение этих моделей на внешнем виде своих персонажей, киновселенных, актеров, костюмов, режиссерских и сценарных стилей, — всего, по чему уже есть достаточный набор данных для обучения модели, и что можно систематизировать и классифицировать. Такие наборы данных позволят создавать персонализированные лицензионные фильмы в немыслимые прежде сроки. И, главное, продавать лицензии другим создателям генеративных фильмов и платформам, которые будут генерировать контент по индивидуальным запросам зрителей. А зрители смогут сдавать в аренду фильмы, созданные по своим наиболее удачным запросам, и делить полученную прибыль с правообладателем использованных в своем кино образов.

Кроме того, в конце 2023 года технологии сделали еще один революционный шаг. Модели искусственного интеллекта научились самостоятельно находить решения задач, которые им никто не показывал. Это значит, что в ближайшее время мы станем свидетелями рождения исследователей и ученых, созданных искусственным интеллектом. Они подарят нам новые открытия в науке и технологиях, а в искусстве — новые жанры, подходы и методы. Многие из этих экспериментов станут для нас культурным шоком, потому что будут радикально отличаться от всего, к чему мы привыкли за тысячелетия развития человеческой цивилизации.

Есть ли минусы у генеративного кино?

Тем не менее, взрывной рост генеративных технологий сопряжен с серьезными вызовами и рисками. О многих из них мы пока даже не догадываемся, но некоторые все же уже можно обрисовать:

Манипуляция человеком. Фантаст Айзек Азимов в одном из «трех законов робототехники» постановил, что роботы не могут своими действиями вредить человеку. Но в реальности технологии развиваются быстрее, чем мы успеваем их регулировать. Пока мы будем принимать законы, самообучающийся искусственный интеллект будет исследовать мир, генерировать открытия и находить лазейки, о которых мы можем даже не подозревать.

Фантаст Айзек Азимов в одном из «трех законов робототехники» постановил, что роботы не могут своими действиями вредить человеку. Но в реальности технологии развиваются быстрее, чем мы успеваем их регулировать. Пока мы будем принимать законы, самообучающийся искусственный интеллект будет исследовать мир, генерировать открытия и находить лазейки, о которых мы можем даже не подозревать. Утечки данных. Чтобы генерировать персонализированные фильмы, искусственному интеллекту нужен доступ к огромному массиву личной информации о нас. Это могут быть как творческие предпочтения, так и психоэмоциональный профиль, данные о здоровье и привычках. Любая утечка чревата серьезными последствиями, и мошенничество или хакерские взломы могут оказаться не самыми страшными из них.

Чтобы генерировать персонализированные фильмы, искусственному интеллекту нужен доступ к огромному массиву личной информации о нас. Это могут быть как творческие предпочтения, так и психоэмоциональный профиль, данные о здоровье и привычках. Любая утечка чревата серьезными последствиями, и мошенничество или хакерские взломы могут оказаться не самыми страшными из них. Дипфейки и дезинформация. Генеративные модели уже применяются для создания убедительных голосовых и видеофейков, которые невозможно отличить от реальности. Некоторую часть недостоверной информации искусственный интеллект генерирует сам, выдавая ее за правду. С дальнейшим развитием технологий количество подобных инсинуаций и их серьезность будут только возрастать.

Генеративные модели уже применяются для создания убедительных голосовых и видеофейков, которые невозможно отличить от реальности. Некоторую часть недостоверной информации искусственный интеллект генерирует сам, выдавая ее за правду. С дальнейшим развитием технологий количество подобных инсинуаций и их серьезность будут только возрастать. Регулирование индустрии. Структурные и социальные риски, возникающие с развитием технологий, неизбежно станут предметом контроля со стороны государственных и военных ведомств. Человеческие права и свободы вряд ли останутся нетронутыми в этом процессе, и нам придется столкнуться с новыми ограничениями и законами, которые раньше казались немыслимыми. Не исключены и экономические рычаги регулирования, такие как налоги на использование искусственного интеллекта в том или ином виде.

Структурные и социальные риски, возникающие с развитием технологий, неизбежно станут предметом контроля со стороны государственных и военных ведомств. Человеческие права и свободы вряд ли останутся нетронутыми в этом процессе, и нам придется столкнуться с новыми ограничениями и законами, которые раньше казались немыслимыми. Не исключены и экономические рычаги регулирования, такие как налоги на использование искусственного интеллекта в том или ином виде. Вытеснение человека из профессии. Страх потерять работу из-за автоматизации ощущается в киноиндустрии особенно остро. Гильдия сценаристов США в 2023 году уже бастовала, чтобы искусственный интеллект, такой как ChatGPT, использовался только как инструмент, который может помочь в исследованиях или облегчить работу над идеями сценария, а не как инструмент, заменяющий их. А в июле 2024 года Гильдия киноактеров США провела забастовку против компаний-разработчиков видеоигр, использующих искусственный интеллект.

Страх потерять работу из-за автоматизации ощущается в киноиндустрии особенно остро. Гильдия сценаристов США в 2023 году уже бастовала, чтобы искусственный интеллект, такой как ChatGPT, использовался только как инструмент, который может помочь в исследованиях или облегчить работу над идеями сценария, а не как инструмент, заменяющий их. А в июле 2024 года Гильдия киноактеров США провела забастовку против компаний-разработчиков видеоигр, использующих искусственный интеллект. Творческий кризис и интеллектуальный застой. Если большая часть контента будет генерироваться нейросетями по шаблонам, это может привести к деградации искусства как такового. Многие опасаются, что кино будущего превратится в конвейер однотипных поделок, лишенных глубины и новаторства.

Как искусственный интеллект меняет кастинг, графику и бюджет кинофильмов

Генеративные технологии однозначно изменят ландшафт киноиндустрии. Во-первых, с большой вероятностью структуру кинорынка трансформирует уже упомянутая оцифровка творческого капитала киностудий — тех самых наборов данных с цифровыми копиями актеров, декораций и реквизита, шаблонами режиссерских и операторских приемов. Лицензионные модели искусственного интеллекта станут новым классом активов, доступ к которым кинокомпании будут продавать, находя самые разные модели монетизации в зависимости от уровня контента и известности самих источников, с которых сняли копию. Это наверняка повлечет множество интересных и неоднозначных вопросов на стыке авторских прав и этики. Яркий пример — иски к платформам на предмет использования контента без разрешения правообладателей, которые поступают сегодня от музыкальных исполнителей и средств массовой информации.

Во-вторых, следует ожидать, что цифровые актеры и виртуальные инфлюенсеры станут новой реальностью. Вокруг них сформируется целая индустрия со своими законами продюсирования и продвижения, а также с борьбой за этот актив со стороны киноиндустрий. Ведь в отличие от живых звезд, аватары смогут работать в режиме 24/7, участвуя в сотнях проектов без миллионных гонораров и вычурных райдеров. Управление этим активом станет особой творческой профессией на грани артист-менеджмента и инженерии данных, а в экономике появится новая сфера услуг, связанная с участием таких звезд в жизни обычных людей.

В-третьих, сами генеративные фильмы займут большую часть всего рынка видеоконтента. По данным Gartner ожидается, что к 2026 году 80% всех компаний будут использовать генеративный искусственный интеллект, и это будет контент разнообразного типа. Традиционное кино с живыми актерами и тщательной режиссерской работой превратится в нишевый премиальный продукт, доступный далеко не всем. В связи с этим видоизменится и подход к пиратству. Возможно, его объектом останутся наиболее удачно сгенерированные произведения, если только правообладатели не придумают механизм, при котором оплата будет встроена в стриминговые платформы и будет автоматически списываться в момент демонстрации. Прибыль при этом может разделяться между правообладателем, разработчиком моделей, платформой и даже зрителем, сочинившим оригинальный удачный запрос на создание фильма.

Какая роль в этом процессе отведена человеку?

Как бы ни развивались технологии, потребность человека в получении нового опыта и впечатлений останется неизменной. Прогресс лишь находит новые способы для удовлетворения этих потребностей. И главное в кинематографе — это дать зрителю возможность проживать эмоции. Что же касается производства, то нейросети возьмут на себя решение рутинных технических задач, существенно сокращая производственный цикл даже самых зрелищных фильмов. Человек в этом процессе будет принимать ключевые решения, используя искусственный интеллект в качестве помощника и соавтора в воплощении самых смелых идей. Технологии искусственного интеллекта помогут кинематографистам выйти за рамки привычных форм, найти принципиально новые визуальные миры и сюжеты, трансформировав статус кино в культуре.

Нейросети для создания видео

Мы сделали подборку популярных сервисов с нейросетями для генерации видео, которые уже сегодня будут полезны в работе SMM-специалистов и любых создателей контента:

Runway — многофункциональный сервис для создания и редактирования видеороликов, изображений и работы со звуком. В качестве источника можно использовать видео, картинку или текстовый запрос.

Visper — сервис для генерации видео, позволяющий создавать виртуальных персонажей на основе синтеза речи. С его помощью можно получать готовые презентации, обучающие видео, новостной и рекламный контент.

HeyGen — сервис для генерации видео с аватарами, в том числе собственными, и озвучкой на базе искусственного интеллекта. Достаточно загрузить двухминутный ролик со спикером, после чего HeyGen считает мимику, жесты, звук и разработает аватар с голосом и тембром пользователя.

invideo AI — генератор видео с простым интерфейсом и возможностью совместной работы. Алгоритм обрабатывает текстовый запрос и генерирует видео и сценарии роликов по заданной теме. Сценарий можно настроить: переписать текст, заменить видеоряд и музыку. Готовое видео автоматически озвучивает закадровый голос.

VEED — сервис для создания и редактирования видео с продвинутыми функциями. Предлагает более 50 аватаров, с помощью которых можно создать обучающее видео или рекламный ролик.

Synthesia — сервис для создания видеороликов с реалистичными аватарами и озвучкой на основе искусственного интеллекта. Synthesia преобразовывает текст в речь и может переводить на 120 языков. Текст озвучивает один из виртуальных персонажей.

Lumen5 — видеоредактор с искусственным интеллектом для создания рекламных роликов и клипов продолжительностью до 10 минут. Источниками служат текстовый сценарий или ссылка на статью или блог.

Steve AI — сервис для генерации видеороликов в реалистичном и анимационном стилях с интегрированным ChatGPT.

FlexClip — многофункциональный сервис по созданию видео, аудио и изображений. Может монтировать ролики, настраивать изображение и звук, добавлять фильтры, эффекты и музыку. Оснащен инструментами искусственного интеллекта, позволяя генерировать видео по текстовому сценарию или ссылке на статью.

Google Veo — нейросеть для создания реалистичных видео. Алгоритм Veo обладает продвинутым пониманием естественного языка, что позволяет модели понимать кинематографические термины, такие как «таймлапс» или «съемка пейзажа с воздуха».

Sora — генератор качественных видео по текстовому описанию от Open AI. Данная модель пока доступна только профессиональным кинематографистам, художникам, дизайнерам и музыкантам.