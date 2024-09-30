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1 октября, 2024
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Apple работает над двумя smart-дисплеями на новой HomeOS

Apple

Марк Гурман из Bloomberg, в очередной рассылке Power On, сообщил, что компания Apple работает сразу над двумя новыми smart-дисплеями. Устройства могут дебютировать в 2025 году на совершенно новой платформе под названием HomeOS.

По словам журналиста, премиальная модель имеет кодовое название J595, она будет поставляться с роботизированной рукой, которая может наклонять и вращать экран для лучшего просмотра. Вторая, более доступная, под кодовым названием J490, будет разработана в первую очередь для запуска таких приложений, как Календарь, Заметки и Дом. Устройство также будет включать интерфейс, оптимизированный для управления бытовыми приборами и быстрого просмотра информации.

Обе модели получат процессор Apple A18 для работы Apple Intelligence, возможность распознавания жестов, камеру для FaceTime и экран с соотношением сторон 1:1. При этом дисплей в J490 будет меньше, чем в J595. Гурман предполагает, что J595 будет стоить более $1000.

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