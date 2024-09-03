ProArt P16 — ноутбук от ASUS с высочайшей ИИ-производительностью для самых креативных!

Линейка ProArt от ASUS рассчитана на требовательных творческих профессионалов, которые во многих аспектах своей деятельности предпочитают мобильность. Безусловно, ProArt Studiobook, базирующийся на процессорах Intel 13-го поколения все еще останется актуальным и в этом году, однако ASUS расширяет линейку за счет мощного, но тонкого и легкого ProArt P16, ультракомпактного ноутбука-планшета ProArt PZ13 и высокопроизводительного трансформера с дискретной графикой ProArt PX13.
Сегодня мы познакомим вас с моделью ASUS ProArt P16 (H7606), которая благодаря 16-дюймовому экрану является примером идеального ноутбука для творческой работы как в студии, так и в мобильных условиях. Большой акцент в нём сделан на характеристики, особенно важные для креативных пользователей. Компания комплектует эту серию большим объемом оперативной памяти и производительным процессором. Все это делает ProArt P16 одним из топовых и при этом доступных вариантов в сегменте ноутбуков для профессионалов-создателей контента.
Дизайн и эргономика
Вся новая линейка ProArt поставляется в сдержанном цвете Nano Black. Даже элементы брендинга в виде логотипа ProArt на крышке и надписи под дисплеем черные и почти невидимые. Не стоит переживать, что ноутбук будет иметь неопрятный вид, так как крышка и внутренняя панель покрыты материалом, на котором не остаются пятна и отпечатки пальцев. Во всем остальном ноутбук также оправдывает премиальное качество сборки. Единственный минус заключается в том, что экран откидывается только на 130 градусов, но это сделано из-за того, что радиаторы системы охлаждения расположены на заднем торце ноутбука, под крышками петель. В целом же, это один из самых красивых и практичных ноутбуков на рынке.
Что касается портов, то здесь вы найдете все, что нужно, включая полноразмерные порты HDMI, USB Type-C и USB Type-A, аудиоразъем и устройство для чтения карт SD. Порты USB Type-C расположенные по обеим сторонам корпуса, поддерживают зарядку. Сканера отпечатков пальцев на этой модели нет, но вы получаете веб-камеру ASUS AiSense с поддержкой Windows Hello, искусственным интеллектом, а также она поддерживает адаптивное затемнение или отключение экрана с отслеживанием взгляда пользователя.
Клавиатура и большой тачпад с виртуальным контроллером DialPad
ProArt P16 предлагает превосходную клавиатуру и огромный стеклянный тачпад с областью DialPad. Клавиатура с минималистичной раскладкой и большим пространством справа и слева, где расположены перфорированные решетки для динамиков. Клавиши обеспечивают хорошую обратную связь и печатают точно и тихо. Они подсвечиваются только белыми светодиодами, но подсветка достаточно яркая и равномерная. Подсветка также активируется при проведении пальцем по тачпаду после того, как она отключается. На клавиатуре присутствует клавиша Copilot для быстрого вызова ИИ-помощника Microsoft.
Тачпад представляет собой стеклянную поверхность, которая хорошо подходит для общего использования, смахиваний, жестов и нажатий. В верхнем левом углу тачпада размещен виртуальный контроллер DialPad, который представляет собой аналог аппаратного контроллера ASUS Dial (не имеющего аналогов физического контроллера на ноутбуках ProArt Studiobook) и упрощает использование широкого круга функций в таких программах, как Adobe After Effects, Photoshop, Premiere Pro и Lightroom. DialPad можно вызвать или скрыть одним жестом на тачпаде.
Великолепный 16-дюймовый OLED-дисплей
Эта модель доступна только с сенсорным дисплеем Lumina OLED с разрешением 4K, который получил слой дигитайзера и слой защитного стекла поверх панели. Это панель с частотой обновления 60 Гц, красивыми цветами, идеальным черным цветом и насыщенной контрастностью, которая обеспечивает почти мгновенный отклик. Для экрана заявлены 100% охват цветовой палитры sRGB, 97,2% — Adobe RGB и 99,6% — DCI-P3, а также поддержка HDR500.
Дисплей поставляется предварительно откалиброванным и имеет равномерный цвет и яркость. Вам нужно учитывать мерцание на OLED-дисплеях, но даже это не является большой проблемой на устройствах ASUS, если вы используете опцию затемнения OLED-экрана без мерцания, доступную в приложении MyAsus, вместо регулировки яркости с помощью обычных элементов управления, доступных в Windows. Особенно пригодится эта возможность при использовании ноутбука ночью и в условиях слабого освещения.
Внутри процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 и видеокарта GeForce RTX 4070
В топовой конфигурации ProArt P16 (H7606) оснащается процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированной графикой AMD Radeon 890M, дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4070 (NVIDIA GeForce RTX 4060 для менее производительных моделей), 64 ГБ оперативной памяти DDR5-7500 и SSD-накопителем PCIe 4.0 емкостью 2 ТБ. AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потока, до 5,1 GHz, 36 Mb кэша, TDP 15-45 Вт, до 81 TOPS) представляет собой новую архитектуру с четырьмя ядрами Performance Zen5 и восемью ядрами Efficiency Zen5c с Hyper-Threading. Кроме того, это самый мощный процессор текущего поколения, который работает с постоянной мощностью до 80 Вт. Кроме того, процессор оснащен графикой RDNA 3.5 и скоростным нейромодулем XDNA 2, который также предлагает самую высокую производительность в решениях задач искусственного интеллекта для своего класса на уровне 50 TOPS.
В то же время графический видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX серии 40 в этом ноутбуке способен генерировать до 321 TOPS. Это важно, поскольку для быстрого и эффективного расчета алгоритмов искусственного интеллекта локально, без отправки данных в облако, необходим уровень производительности не ниже 40 TOPS. Чем выше эта цифра, тем больше возможностей открывается для разработчиков приложений и функций искусственного интеллекта. Также следует напомнить, что дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 4070 поставляется с драйверами Studio, оптимизированными для ускорения работы и стабильности в профессиональных приложениях в сфере творчества от целого ряда разработчиков, включая Adobe, Autodesk, Avid, Blackmagic Design, Epic, Maxon, Unity и других.
Что касается оперативной памяти, то серия доступна в конфигурациях с 32 или 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7500. Опции 64 ГБ предлагаются только для некоторых конфигураций с NVIDIA GeForce RTX 4070, в то время как другие модели поставляются с 32 ГБ. Для хранения данных в этой серии предусмотрено два слота M.2 PCIe 4.0.
Охлаждает все это эффективная система, которая обеспечивает продолжительную работу на максимальной мощности для интенсивных вычислений. В ней используются такие передовые технологии геймерского премиального бренда ROG, как термоинтерфейс из жидкого металла Thermal Grizzly, пылевые фильтры и система из трех вентиляторов с увеличенным воздушным потоком. Для нетребовательных задач предусмотрен беззвучный режим «0 дБ». Также ASUS предлагает собственные стандартные профили питания в приложении управления ProArt Creator Hub: Whisper, Standard, Performance и Manual с различными настройками питания и профилями вентиляторов.
Краткие технические характеристики ASUS ProArt P16 (H7606):
|Операционная система
|Windows 11 Домашняя/Pro
|Процессор
|AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потока; до 5,1 ГГц), AMD Ryzen AI
|Нейронный процессор (ИИ-ускоритель)
|XDNA, 50 TOPS
|Графика
|NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков, 8ГБ GDDR6, (модель H7606WI)
NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков, 8ГБ GDDR6, (модель H7606WV)
AMD Radeon 890M Graphics
|Дисплей
|16,4” 16:10 OLED 4K (3840×2400) 60 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 550 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, глянцевый, сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 88%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100%; Delta E < 1; Настраиваемое цветовое пространство.
Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass NBT.
Поддержка стилуса ASUS Pen (4096 градаций нажатия)
|Второй дисплей
|нет
|Оперативная память
|32 или 64 ГБ LPDDR5X-7500 на плате
|Накопитель
|До двух SSD 1 или 2 ТБ PCIe 4.0 Performance SSD
|Разъемы
|1 USB 4.0 Gen3 Type-C (40 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery)
1 USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery)
2 USB-A 3.2 Gen2
1 HDMI 2.1 FRL
аудиоразъем 3,5-мм
карт-ридер SD Express 7.0
|Интерфейсы
|Wi-Fi 7 (802.11be) 3 диапазона 2×2, Bluetooth 5.4
Инфракрасная камера FHD с поддержкой Windows Hello и шторкой
|Фирменное ПО
ProArt Creator Hub
StoryCubeMuseTree
CapCut
MyASUS
|ПО ProArt Creator Hub для настройки функций профессиональной творческой работы
Выбор цветового пространства дисплея
Защита дисплея ASUS OLED Care
Диагностика системы и обновления
Безопасная подзарядка
Режимы работы вентиляторов
Оптимизация изображения (Splendid)
Оптимизация видео (Tru2Life)
Горячие клавиши
Оптимизация роуминга Wi-Fi
Сервис AppDeals
Link to MyASUS
|Управление
|Мембранная клавиатура с подсветкой
Ход клавиш 1,7 мм
Выделенная клавиша цифрового ассистента Copilot
Высокоточный бесшовный тачпад
|Другое
|Камера FHD ИК ASUS AiSense
Аудиосистема harman/kardon с 6 динамиками
Массив из 3 микрофонов
Процессор безопасности Microsoft Pluton
US MIL-STD 810H стандарт военного назначения
|Батарея и питание
|До 20 ч автономной работы; быстрая подзарядка (0-60% за 49 мин);
90 Втч, 4 ячейки; БП 200 Вт (прямоугольный разъем);
поддержка Power Delivery до 100 Вт (USB-C)
|Размеры и вес
Цвет
|355х247х14,9-17,3 мм; 1,85 кг
Черный
Ноутбук для творчества с безграничной креативностью
Кроме уже ставшего стандартом набора функций для устройств, выполненных в концепции Copilot+, и фирменного программного обеспечения MyASUS, ноутбук ProArt P16 также получил ряд инструментов, свойственных исключительно этой линейке. В их число входит фирменное программное обеспечение ProArt Creator Hub. Это мощный инструмент для профессиональной настройки ноутбука, который включает средства аппаратного мониторинга и настройки производительности, утилиту калибровки экрана и выбора цветового пространства, настройку контроллера ASUS DialPad и программирование специальных клавиш. Также ноутбук поставляется с предустановленными креативными ИИ-приложениями ASUS: StoryCube и MuseTree. Первое представляет собой медиагалерею для быстрого поиска, экспорта/импорта и упорядочивания фото и видео в облаке и локальном хранилище, а второе — приложение для генерации изображений без необходимости подключения к интернету, которое поддерживает не только текстовый ввод задания, но и карту идей и даже наброски от руки.
Так что со всеми преимуществами в виде передовой функциональности в решении задач искусственного интеллекта, прочности в соответствии с военно-промышленном стандартом и длительным временем автономной работы с ноутбуком ASUS ProArt P16 любое место может стать вашей творческой студией! Ну а в качестве бонуса покупатели ноутбука бесплатно получают 3-месячную подписку на Adobe Creative Cloud и 6-месячную подписку на CapCut.