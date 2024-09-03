ProArt P16 — ноутбук от ASUS с высочайшей ИИ-производительностью для самых креативных!

Линейка ProArt от ASUS рассчитана на требовательных творческих профессионалов, которые во многих аспектах своей деятельности предпочитают мобильность. Безусловно, ProArt Studiobook, базирующийся на процессорах Intel 13-го поколения все еще останется актуальным и в этом году, однако ASUS расширяет линейку за счет мощного, но тонкого и легкого ProArt P16, ультракомпактного ноутбука-планшета ProArt PZ13 и высокопроизводительного трансформера с дискретной графикой ProArt PX13.

Сегодня мы познакомим вас с моделью ASUS ProArt P16 (H7606), которая благодаря 16-дюймовому экрану является примером идеального ноутбука для творческой работы как в студии, так и в мобильных условиях. Большой акцент в нём сделан на характеристики, особенно важные для креативных пользователей. Компания комплектует эту серию большим объемом оперативной памяти и производительным процессором. Все это делает ProArt P16 одним из топовых и при этом доступных вариантов в сегменте ноутбуков для профессионалов-создателей контента.

Дизайн и эргономика

Вся новая линейка ProArt поставляется в сдержанном цвете Nano Black. Даже элементы брендинга в виде логотипа ProArt на крышке и надписи под дисплеем черные и почти невидимые. Не стоит переживать, что ноутбук будет иметь неопрятный вид, так как крышка и внутренняя панель покрыты материалом, на котором не остаются пятна и отпечатки пальцев. Во всем остальном ноутбук также оправдывает премиальное качество сборки. Единственный минус заключается в том, что экран откидывается только на 130 градусов, но это сделано из-за того, что радиаторы системы охлаждения расположены на заднем торце ноутбука, под крышками петель. В целом же, это один из самых красивых и практичных ноутбуков на рынке.

Что касается портов, то здесь вы найдете все, что нужно, включая полноразмерные порты HDMI, USB Type-C и USB Type-A, аудиоразъем и устройство для чтения карт SD. Порты USB Type-C расположенные по обеим сторонам корпуса, поддерживают зарядку. Сканера отпечатков пальцев на этой модели нет, но вы получаете веб-камеру ASUS AiSense с поддержкой Windows Hello, искусственным интеллектом, а также она поддерживает адаптивное затемнение или отключение экрана с отслеживанием взгляда пользователя.

Клавиатура и большой тачпад с виртуальным контроллером DialPad

ProArt P16 предлагает превосходную клавиатуру и огромный стеклянный тачпад с областью DialPad. Клавиатура с минималистичной раскладкой и большим пространством справа и слева, где расположены перфорированные решетки для динамиков. Клавиши обеспечивают хорошую обратную связь и печатают точно и тихо. Они подсвечиваются только белыми светодиодами, но подсветка достаточно яркая и равномерная. Подсветка также активируется при проведении пальцем по тачпаду после того, как она отключается. На клавиатуре присутствует клавиша Copilot для быстрого вызова ИИ-помощника Microsoft.

Тачпад представляет собой стеклянную поверхность, которая хорошо подходит для общего использования, смахиваний, жестов и нажатий. В верхнем левом углу тачпада размещен виртуальный контроллер DialPad, который представляет собой аналог аппаратного контроллера ASUS Dial (не имеющего аналогов физического контроллера на ноутбуках ProArt Studiobook) и упрощает использование широкого круга функций в таких программах, как Adobe After Effects, Photoshop, Premiere Pro и Lightroom. DialPad можно вызвать или скрыть одним жестом на тачпаде.

Великолепный 16-дюймовый OLED-дисплей

Эта модель доступна только с сенсорным дисплеем Lumina OLED с разрешением 4K, который получил слой дигитайзера и слой защитного стекла поверх панели. Это панель с частотой обновления 60 Гц, красивыми цветами, идеальным черным цветом и насыщенной контрастностью, которая обеспечивает почти мгновенный отклик. Для экрана заявлены 100% охват цветовой палитры sRGB, 97,2% — Adobe RGB и 99,6% — DCI-P3, а также поддержка HDR500.

Дисплей поставляется предварительно откалиброванным и имеет равномерный цвет и яркость. Вам нужно учитывать мерцание на OLED-дисплеях, но даже это не является большой проблемой на устройствах ASUS, если вы используете опцию затемнения OLED-экрана без мерцания, доступную в приложении MyAsus, вместо регулировки яркости с помощью обычных элементов управления, доступных в Windows. Особенно пригодится эта возможность при использовании ноутбука ночью и в условиях слабого освещения.

Внутри процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 и видеокарта GeForce RTX 4070

В топовой конфигурации ProArt P16 (H7606) оснащается процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированной графикой AMD Radeon 890M, дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4070 (NVIDIA GeForce RTX 4060 для менее производительных моделей), 64 ГБ оперативной памяти DDR5-7500 и SSD-накопителем PCIe 4.0 емкостью 2 ТБ. AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потока, до 5,1 GHz, 36 Mb кэша, TDP 15-45 Вт, до 81 TOPS) представляет собой новую архитектуру с четырьмя ядрами Performance Zen5 и восемью ядрами Efficiency Zen5c с Hyper-Threading. Кроме того, это самый мощный процессор текущего поколения, который работает с постоянной мощностью до 80 Вт. Кроме того, процессор оснащен графикой RDNA 3.5 и скоростным нейромодулем XDNA 2, который также предлагает самую высокую производительность в решениях задач искусственного интеллекта для своего класса на уровне 50 TOPS.

В то же время графический видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX серии 40 в этом ноутбуке способен генерировать до 321 TOPS. Это важно, поскольку для быстрого и эффективного расчета алгоритмов искусственного интеллекта локально, без отправки данных в облако, необходим уровень производительности не ниже 40 TOPS. Чем выше эта цифра, тем больше возможностей открывается для разработчиков приложений и функций искусственного интеллекта. Также следует напомнить, что дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 4070 поставляется с драйверами Studio, оптимизированными для ускорения работы и стабильности в профессиональных приложениях в сфере творчества от целого ряда разработчиков, включая Adobe, Autodesk, Avid, Blackmagic Design, Epic, Maxon, Unity и других.

Что касается оперативной памяти, то серия доступна в конфигурациях с 32 или 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7500. Опции 64 ГБ предлагаются только для некоторых конфигураций с NVIDIA GeForce RTX 4070, в то время как другие модели поставляются с 32 ГБ. Для хранения данных в этой серии предусмотрено два слота M.2 PCIe 4.0.

Охлаждает все это эффективная система, которая обеспечивает продолжительную работу на максимальной мощности для интенсивных вычислений. В ней используются такие передовые технологии геймерского премиального бренда ROG, как термоинтерфейс из жидкого металла Thermal Grizzly, пылевые фильтры и система из трех вентиляторов с увеличенным воздушным потоком. Для нетребовательных задач предусмотрен беззвучный режим «0 дБ». Также ASUS предлагает собственные стандартные профили питания в приложении управления ProArt Creator Hub: Whisper, Standard, Performance и Manual с различными настройками питания и профилями вентиляторов.

Краткие технические характеристики ASUS ProArt P16 (H7606):

Операционная система Windows 11 Домашняя/Pro Процессор AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потока; до 5,1 ГГц), AMD Ryzen AI Нейронный процессор (ИИ-ускоритель) XDNA, 50 TOPS Графика NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков, 8ГБ GDDR6, (модель H7606WI)

NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков, 8ГБ GDDR6, (модель H7606WV)

AMD Radeon 890M Graphics Дисплей 16,4” 16:10 OLED 4K (3840×2400) 60 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 550 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, глянцевый, сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 88%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100%; Delta E < 1; Настраиваемое цветовое пространство.

Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass NBT.

Поддержка стилуса ASUS Pen (4096 градаций нажатия) Второй дисплей нет Оперативная память 32 или 64 ГБ LPDDR5X-7500 на плате Накопитель До двух SSD 1 или 2 ТБ PCIe 4.0 Performance SSD Разъемы 1 USB 4.0 Gen3 Type-C (40 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery)

1 USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery)

2 USB-A 3.2 Gen2

1 HDMI 2.1 FRL

аудиоразъем 3,5-мм

карт-ридер SD Express 7.0 Интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be) 3 диапазона 2×2, Bluetooth 5.4

Инфракрасная камера FHD с поддержкой Windows Hello и шторкой Фирменное ПО

ProArt Creator Hub

StoryCubeMuseTree

CapCut MyASUS

ScreenXpert

GlideX ПО ProArt Creator Hub для настройки функций профессиональной творческой работы

Выбор цветового пространства дисплея

Защита дисплея ASUS OLED Care

Диагностика системы и обновления

Безопасная подзарядка

Режимы работы вентиляторов

Оптимизация изображения (Splendid)

Оптимизация видео (Tru2Life)

Горячие клавиши

Оптимизация роуминга Wi-Fi

Сервис AppDeals

Link to MyASUS Управление Мембранная клавиатура с подсветкой

Ход клавиш 1,7 мм

Выделенная клавиша цифрового ассистента Copilot

Высокоточный бесшовный тачпад Другое Камера FHD ИК ASUS AiSense

Аудиосистема harman/kardon с 6 динамиками

Массив из 3 микрофонов

Процессор безопасности Microsoft Pluton

US MIL-STD 810H стандарт военного назначения Батарея и питание До 20 ч автономной работы; быстрая подзарядка (0-60% за 49 мин);

90 Втч, 4 ячейки; БП 200 Вт (прямоугольный разъем);

поддержка Power Delivery до 100 Вт (USB-C) Размеры и вес Цвет 355х247х14,9-17,3 мм; 1,85 кг

Черный

Ноутбук для творчества с безграничной креативностью

Кроме уже ставшего стандартом набора функций для устройств, выполненных в концепции Copilot+, и фирменного программного обеспечения MyASUS, ноутбук ProArt P16 также получил ряд инструментов, свойственных исключительно этой линейке. В их число входит фирменное программное обеспечение ProArt Creator Hub. Это мощный инструмент для профессиональной настройки ноутбука, который включает средства аппаратного мониторинга и настройки производительности, утилиту калибровки экрана и выбора цветового пространства, настройку контроллера ASUS DialPad и программирование специальных клавиш. Также ноутбук поставляется с предустановленными креативными ИИ-приложениями ASUS: StoryCube и MuseTree. Первое представляет собой медиагалерею для быстрого поиска, экспорта/импорта и упорядочивания фото и видео в облаке и локальном хранилище, а второе — приложение для генерации изображений без необходимости подключения к интернету, которое поддерживает не только текстовый ввод задания, но и карту идей и даже наброски от руки.