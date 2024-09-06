Представлены smart-часы Amazfit T-Rex 3: ИИ-помощник, поддержка фридайвинга и автономность до 3 недель

Бренд Amazfit на выставке IFA 2024 в Берлине объявил о выпуске smart-часов T-Rex 3. Модель приходит на смену Amazfit T-Rex 2, анонсированной в мае 2022 года. Часы получили более крупный и яркий экран, увеличенную встроенную память и увеличенную автономность.

Amazfit T-Rex 3 оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 490×480 пикселей (326 ppi) и яркостью до 2000 нит. В отличие от предыдущей модели экран устройства защищен от царапин прочным стеклом Gorilla Glass. Кроме того, появился режим распознавания прикосновений в перчатках.

Корпус часов изготовлен из прочного пластика, а безель — из нержавеющей стали. Габариты равны 48,5 × 48,5 × 13,75 мм, а вес — 68,3 гр. Amazfit T-Rex 3 получили защиту от воды (10 АТМ) и, по словам производителя, могут использоваться для фридайвинга на глубине до 45 метров.

С помощью имеющегося у Amazfit T-Rex 3 оптического датчика собственной разработки BioTracker можно отслеживать основные показатели здоровья, такие как частота сердечных сокращений, уровень насыщения кислородом крови (SpO2), уровень стресса и частота дыхания. Поддерживаются 170 различных тренировочных режимов, включая бег, ходьбу, плавание, фридайвинг, скайдайвинг, серфинг и т.д. Для подключения к внешним устройствам используется протокол беспроводной связи Bluetooth. Есть поддержка GPS и NFC. Имеется 32 Gb встроенной флеш-памяти, что в 8 раз больше, чем у предыдущего поколения — для хранения музыки, карт и приложений.

Емкость аккумулятора составляет 700 мАч, а заявленное время автономной работы — до трех недель в зависимости от режима использования. В программную платформу Zepp OS 4 интегрированы ИИ-функции, включая помощника Zepp Flow, основанного на GPT-4o от Open AI. Он может, например, перевести речь в текст и отправить ее в качестве ответа на сообщение.

Amazfit T-Rex 3 уже поступили в продажу по цене 280 долларов.