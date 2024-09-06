Smart-часы Honor Watch 5 получили автономность до 15 дней

Компания Honor на выставке IFA 2024 представила smart-часы Watch 5. По техническим характеристикам устройство во многом повторяет предыдущую модель Watch 4, но есть несколько полезных изменений. Производитель увеличил диагональ экрана, продлил время автономной работы и добавил несколько интересных опций.

Honor Watch 5 выполнены в алюминиевом корпусе с защитой от пыли и воды по стандарту IP68, также заявлен класс герметичности 5 АТМ (плавное погружение на глубину до 50 м). Внешний вид гаджета остался прежним, не считая новой поворотной кнопки справа от дисплея.

Часы оборудованы 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450×390 пикселей (322 PPI) и пиковой яркостью 1000 нит. Они могут работать в качестве беспроводной гарнитуры для смартфона (Bluetooth 5.2), а при его отсутствии умеют самостоятельно ориентироваться по GPS. Гаджет может выполнять роль аудиоплеера — имеется 32 Mb ОЗУ и 4 Gb постоянной памяти.

Honor Watch 5 получили новые алгоритмы мониторинга физического состояния и качества сна. Пользователи могут проводить проверку здоровья в один клик: за 12 секунд часы проверят уровень частоты сердечного ритма, уровень насыщения крови кислородом и уровень стресса. Кроме того, они предлагают более 300 предустановленных циферблатов, поддерживают 85 спортивных режимов и 12 профессиональных режимов тренировок.

За автономность отвечает кремний-углеродная АКБ на 480 мАч. Как утверждает производитель, она обеспечивает 21-процентный прирост плотности энергии в сравнении с батареей Honor Watch 4. Заявленное время автономной работы — до 15 дней в зависимости от режима эксплуатации. Работает устройство под управлением прошивки MagicOS 8.

Honor Watch 5 будут выпускаться в черном, золотом и зеленом цветах корпуса. Цена и сроки начала продаж пока не объявлены.