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7 сентября, 2024
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Blackstone приобретает оператора дата-центров AirTrunk за $16,1 млрд

Blackstone Inc.

Американская инвестиционная компания Blackstone Inc., управляющая активами на сумму более $1 трлн, совместно с инвестиционным подразделением пенсионного фонда Canada Pension Plan заключили окончательное соглашение о приобретении у Macquarie Group Ltd. и PSP Investments австралийского оператора дата-центров AirTrunk за AU$24 млрд. ($16,1 млрд).

Это крупнейшая инвестиция Blackstone Inc в Азиатско-Тихоокеанском регионе, кроме того, это одна из значительных сделок этого года, связанных с цифровой инфраструктурой. Компания предложила наилучшие условия, опередив конкурентов, включая DigitalBridge Group Inc., Global Infrastructure Partners, IFM Investors Pty и Silver Lake Management. На данное время сделка ожидает одобрения регулятора Australian Foreign Investment Review Board. По данным Bloomberg, сделка покрывает долговые обязательства приобретаемой компании и обязательства по капитальным затратам на строительство запланированных ЦОД.

AirTrunk управляет дата-центрами в Австралии, Сингапуре, Гонконге, Японии и Малайзии. Инвестиционное подразделение Macquarie Group взяло контроль над компанией в 2020 году в сделке, которая оценивалась в AU$3 млрд. До этого AirTrunk принадлежала группе инвесторов, включая специальное подразделение Goldman Sachs Group Inc.

Blackstone уже имеет портфолио ЦОД на сумму более $55 млрд. и активно развивает его, компания намерена потратить на это направление бизнеса еще $70 млрд.

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