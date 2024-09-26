На европейском рынке представлены новые флагманы Xiaomi 14T и 14T Pro с оптикой Leica

Компания Xiaomi, кроме линейки Redmi Note 14, представила новые смартфоны Xiaomi 14 и 14T Pro для глобального рынка. Аппараты похожи внешне, но отличаются начинкой и разумеется ценником. Материал рамок корпуса разный: в 14T они пластиковые, а в 14T Pro – из металла. Смартфоны получили систему камер с оптикой Leica и ориентированы прежде всего на любителей съемки фото и видео.

Обе модели получили одинаковый дисплей. Это 12 битная 6,67-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1,5K (2712 × 1220 пикселей, 446 PPI) и частотой обновления 30-144 Hz. ШИМ-частота составляет 3840 Hz. Дисплей имеют пиковую яркость 4000 нит и поддерживают цветовую гамму DCI-P3. Есть поддержка HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision. Функция искусственного интеллекта регулирует цветовую температуру и яркость в зависимости от условий эксплуатации и времени суток.

Xiaomi 14T работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8300-Ultra, объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

В основную камеру входят 50 Мп датчик (Sony IMX906, 1/1.56″, f/1.7, OIS), широкоугольный модуль на 12 Мп (OmniVision OV13B, 1/3.1″, f/2.2, фиксированный фокус) и 50 Мп телефото (Samsung JN1, ½.76″, f/1.9, автофокус, ЭФР 50 мм, оптический зум 2x, цифровой зум 20х). Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп (Samsung KD1, 1/3.44″, f/2.0).

В основе Xiaomi 14T Pro лежит процессор MediaTek Dimensity 9300+. Объемы памяти: 12 Gb ОЗУ LPDDR5X, 256/512/1024 Gb ПЗУ UFS 4.0.

Основная камера: 50 Мп (OmniVision OV50H, 1/1.28″, f/1.7, OIS), 12 Мп широкоугольная (OmniVision OV13B, 1/3.1″, f/2.2, фиксированный фокус) и телефото на 50 Мп (Samsung JN1, ½.76″, f/1.9, автофокус, ЭФР 60 мм, оптический зум 2.5x, цифровой зум 20х). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Samsung KD1, 1/3.44″, f/2.0).

Оба смартфона оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч. В модели 14T предусмотрена проводная зарядка 67 Вт, поддержки беспроводной зарядки нет. А в 14T Pro – проводная зарядка на 120 Вт (100% за 19 минут), беспроводная 50 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Две nanoSIM + e-SIM, USB-С, ИК-пульт, стереодинамики с Hi-Res Audio Wireless и технологией Dolby Atmos, линейные вибромоторы и водозащита IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране (оптический). В качестве ОС используется Android 14 с интерфейсом HyperOS, есть поддержка сервисов ИИ (в своей работе они в основном опираются на Google Gemini).

Доступные расцветки корпуса Xiaomi 14T: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green, есть версия с эко-кожей. Габариты и вес: 160,4 x 75,1 x 7,8 мм (8,0 мм эко-кожа), 193 гр. Цены: 12/256 Gb — 649 евро, 12/512 Gb — 699 евро. Xiaomi 14T Pro: Titan Gray, Titan Blue и Titan Black. Габариты и вес: 160,4 x 75,1 x 8,4 мм, 209 гр. Цены: 12/256 Gb — 799 евро, 12/512 Gb — 899 евро, 12 Gb/1 Tb — 999 евро.