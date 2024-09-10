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11 сентября, 2024
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Представлена PS5 Pro — самая мощная консоль в истории Sony

Sony PS5 Pro

Компания Sony провела небольшую презентацию, на которой Марк Церни, главный архитектор PS5, рассказал о технических характеристиках новой версии консоли — PS5 Pro.

Новая модель PS5 Pro получила более мощный графический процессор (на 67% больше вычислительных блоков), улучшенную поддержку рейтрейсинга и технологии масштабирования изображения PSSR (аналог FSR2). Пропускная способность оперативной памяти возросла на 28%, с 448 Gb в секунду до 576 Gb в секунду. Емкость накопителя составляет 2 Tb. Рендеринг игрового процесса возрос до 45%. Церни отметил, что все нововведения позволят добиться повышенной частоты кадров и сохранить высокую детализацию изображения.

PS5 Pro будет поддерживать функцию Game Boost, которая помогает улучшить производительность и графическую составляющую разных игр с PS5 и PS4 (по обратной совместимости). Эта опция сможет поддерживать более 8500 игр. К новой консоли можно подключить дисковод, который есть у PS5 Slim. Поддерживаются Wi-Fi 7, VRR и разрешение до 8К.

Игры с поддержкой ключевых особенностей консоли получат пометку PS5 Pro Enhanced. На релизе полную поддержку получат Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant и The Last of Us Part II Remastered. В Sony отметили, что список игр будет дополнен.

Было продемонстрировано несколько роликов, в которых можно увидеть повышенную производительность в играх на PS5 Pro.

Цена PS5 Pro — 699 долларов в США или 799 евро в Европе. Консоль поставляется без дисковода (можно докупить отдельно). Продажи начнутся 7 ноября. Предзаказы откроют 26 сентября.

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