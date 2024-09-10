Компактная кинокамера Canon EOS C80 получила полнокадровый датчик BSI 6K

Компания Canon представила беззеркальную камеру EOS C80, которая позволяет снимать качественные видеоматериалы на профессиональном уровне. Новинка совместима с объективами RF и оснащена набором продвинутых функций.

Canon EOS C80 оснащена 26,7-дюймовым CMOS-датчиком с обратной подсветкой (BSI) и динамическим диапазоном в 16 ступеней. Технология BSI предлагает превосходный динамический диапазон, органичную цветопередачу и три базовых значения ISO (800, 3200 и 12800), что обеспечивает низкий уровень цифрового шума. Автофокус Dual Pixel CMOS AF II обеспечивает отслеживание людей и животных даже в условиях плохого освещения.

Камера поддерживает съемку фото в JPEG с разрешением до 4096 x 2160 пикселей и запись полнокадрового видео в форматах 6K RAW и Super 35mm 4,3K RAW. Дополнительные варианты возможны с использованием кодеков XF-AVC и XF-HEVC с качеством до 4:2:2 10 бит.

Новинка имеет 3,5 дюймовый ЖК-дисплей Direct Touch с 2,76 млн.точек и высокой яркостью. Камера получила двойной слот для карт памяти формата SD, SDHC и SDXC. Она может автоматически дублировать видео на второй накопитель, также есть возможность сохранения отдельного потока (например, ролика с замедленной съемкой) на отдельную карту. Набор интерфейсов: 12G-SDI, MON, HDMI, 2x mini-XLR, Timecode, Ethernet, Remote и USB-C. Кроме этого, обеспечивается возможность подключения через WiFi, что позволяет удаленно управлять камерой со смартфона Apple через приложение Canon Multi-Camera Control. Габариты новинки составляют 160 x 138 x 116 мм, вес — 1310 гр.

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Цена Canon EOS C80 составляет $5499, начало продаж ожидается в конце ноября.