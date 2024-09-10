Xiaomi выпустила внешний аккумулятор на 10 000 мАч со встроенным кабелем

Компания Xiaomi выпустила недорогой карманный пауэрбанк емкостью 10 000 мАч и максимальной выходной мощностью 33 Вт. Аксессуар компактный, поддерживает быструю зарядку и позволяет заряжать одновременно до трех устройств.

Пауэрбанк оснащен встроенным кабелем USB Type-C небольшой длины, который также можно использовать как ремешок. Дополнительно предусмотрено два порта USB Type-C и USB Type-A. Максимальная выходная мощность распределяется между всеми подключенными устройствами. Заявлена поддержка протоколов Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0.

Заявляется, что флагманский Xiaomi 14 Pro с помощью пауэрбанка можно зарядить до 50% за 30 минут. Габариты аксессуара составляют 80,9 х 65,9 х 26,0 мм. Выпускается аккумулятор в синем и кремовом цветах.

Xiaomi Power Bank 10000 33W уже доступен на китайских площадках по цене 129 юаней (примерно 18 долларов).