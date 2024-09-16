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17 сентября, 2024
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Представлена полнокадровая камера Leica M11-D без дисплея

Leica M11-D

Компания Leica представила дальномерную цифровую полнокадровую камеру M11-D для любителей аналоговой фотографии. Устройство не имеет экрана на корпусе, поэтому выстраивать композицию можно только через видоискатель. Для просмотра фотографий через приложение Leica Photos нужно будет использовать смартфон.

Leica M11-D

При работе с M11-D нельзя наглядно увидеть, как именно повышение ISO или выдержки повлияет на фото, поэтому камеру лучше использовать опытным фотографам или тем, кто хочет улучшить свои навыки.

Вместо экрана на тыльной части корпуса устройства расположен диск настройки ISO. Разрешение полнокадрового сенсора составляет 61 Мп (9528×6328 пикселей), а объем фото в формате JPEG и DNG около 15 и 100 Mb соответственно.

Вес камеры составляет 540 гр. Для хранения снимков можно использовать встроенную память объемом 256 Gb или карту UHS-II SD, а для передачи файлов – Bluetooth.

Цена Leica M11-D составляет $9395.

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