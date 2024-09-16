Азербайджан завоевал медали на международных олимпиадах

В сентябре 2024 года состоялись две международные олимпиады по информатике, на которых команда Азербайджана достойно представила страну. Так, С 1 по 8 сентября 2024 года в Александрии (Египет) прошла 36-я Международная олимпиада школьников по информатике (IOI), а с 8 по 12 сентября 2024 года в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) состоялась первая Международная олимпиада по искусственному интеллекту (IAIO).

На Международной олимпиаде по информатике (IOI) Айхан Демирли, учащийся 10-го класса Лицея им. академика Зарифы Алиевой был награжден бронзовой медалью, а ученик 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Фуад Гараев получил поощрительный приз. Отметим, что участие в соревновании приняло более 350 школьников из 90 стран мира. В рамках двухдневного конкурса участники решали три алгоритмические задачи в течение пяти часов ежедневно, демонстрируя свои знания и навыки.

На Первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, в которой участвовали 25 стран, Айхан Демирли и Фуад Гараев завоевали серебряные медали. В ходе научных испытаний студенты решали задачи с применением методов искусственного интеллекта, используя специально разработанную платформу для проведения экспериментальных тестов.

С 2017 года процесс подготовки к международным олимпиадам по информатике осуществляется в рамках сотрудничества ООО «Azercell Telecom» с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования. За это время школьники из Баку и регионов страны регулярно представляли Азербайджан на соревнованиях международного уровня. Общее количество медалей, завоеванных национальной сборной на олимпиадах по программированию в разных возрастных категориях, достигло 80. Отметим, что на Международной олимпиаде по информатике, которая является одной из самых престижных соревнований по программированию среди школьников, команда Азербайджана завоевала в общей сложности 13 медалей (https://stats.ioinformatics.org/results/AZE), 8 из которых она получила за последние 5 лет.

Azercell поздравляет национальную сборную и желает ей дальнейших успехов!