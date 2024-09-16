Приложения в Windows 11 станут на 50% быстрее с помощью Native AOT

Компания Microsoft сообщила, что приложения в Windows 11, построенные с помощью Windows App SDK, скоро станут работать быстрее и потреблять меньше памяти благодаря технологии Native AOT, которая ускоряет запуск программ и уменьшает их размер.

Время загрузки приложений сократиться на 50%, а размер установочных пакетов — в 8 раз. Но результаты могут варьироваться, а разница может быть не заметна, пока разработчики не обновят свои программные продукты.

Набор программных инструментов Windows App SDK позволяет разработчикам, работающим с нативным Win32 или .NET наделять свои приложения современными функциями и делать их совместимыми с Windows 10 и 11. Однако программы, основанные на Windows App SDK, могут медленно запускаться. Например, Phone Link, который связывает смартфон на базе Android или iPhone с Windows 11, открывается дольше обычного при первом запуске после перезагрузки. Помимо медленного запуска, приложения зависят от системного инструмента Microsoft Edge WebView и поэтому потребляют много памяти.

Microsoft активно работает над решением этих проблем: на сайте поддержки была опубликована информация о том, что Windows App SDK теперь поддерживает компиляцию Native AOT (Ahead-Of-Time). Теперь разработчики смогут интегрировать технологию в свои приложения, что значительно позволит сократить время запуска приложений и снизить потребление памяти.