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26 сентября, 2024
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Azercell объявляет кампанию для студентов университета в Карабахе

Компания «Azercell Telecom», развернувшая первую мобильную инфраструктуру в Карабахе, продолжает предоставлять современные услуги связи населению, возвращающемуся на эти территории. Лидирующий мобильный оператор объявляет о старте специальной кампании, направленной на поддержку студентов, получающих образование в Карабахе.

В рамках кампании студентам бесплатно предоставляется новый номер Azercell предоплатной системы и полугодовая подписка на тарифный пакет «SuperSən 10GB». По истечении этого периода они смогут продолжить использование тарифа еще в течение года со скидкой 50%.

Следует отметить, что тариф «SuperSən 10GB» включает в себя 10 ГБ интернета в месяц, 500 минут для звонков внутри страны и бесплатную переписку в WhatsApp и Facebook Messenger.

Для подключения к кампании необходимо обратиться в Мобильную Абонентскую Службу Azercell, действующую в Ханкенди (перед Карабахским университетом), до 30 ноября текущего года, предоставив удостоверение личности и студенческий билет.

Подробную информацию об условиях кампании можно получить на официальном сайте Azercell.

ООО «Azercell Telecom» поздравляет всех студентов с началом нового учебного года и желает им успехов!

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