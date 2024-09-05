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6 сентября, 2024
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Полноценный трейлер второго сезона сериала «Аркейн»

Аркейн

Анимационный сериал «Аркейн» по вселенной League of Legends вышел на Netflix в ноябре 2021 года и быстро стал хитом. Сериал продлили на второй сезон спустя всего день после релиза трех финальных эпизодов.

Второй и последний сезон «Аркейн» расскажет о том, как Кейтлин и Вай начинают охоту за Джинкс и остатками преступного синдиката, которым руководил Силко.

Также сообщается, что Riot Games и французская студия анимации Fortiche уже начали работу над другими проектами по League of Legends.

Финальный сезон стартует на Netflix в ноябре, точной даты нет.

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