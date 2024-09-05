Lenovo представляет новые Yoga и IdeaPad с искусственным интеллектом

Сегодня на выставке Lenovo Innovation World 2024 Lenovo объявила о выпуске новых Lenovo Yoga и Lenovo IdeaPad с искусственным интеллектом, которые предлагают высокую производительность и персонализированные настройки. Среди анонсированных моделей:

Yoga Slim 7 i Aura Edition (15″, 9) — Copilot+ PC ноутбук Intel Evo Edition на базе процессоров Intel Core Ultra (Series 2) — результат многолетнего сотрудничества с Intel.

— Copilot+ PC ноутбук Intel Evo Edition на базе процессоров Intel Core Ultra (Series 2) — результат многолетнего сотрудничества с Intel. Lenovo Yoga Pro 7 (14″, 9), Lenovo IdeaPad Slim 5 (15″, 10) и Lenovo IdeaPad Slim 5 (13″, 10) на базе процессоров AMD Ryzen.

и на базе процессоров AMD Ryzen. Lenovo IdeaPad Slim 5 x (14″, 9) и Lenovo IdeaPad 5 x 2-в-1 (14″, 9) на базе 8-ядерных процессоров Snapdragon X Plus.

и на базе 8-ядерных процессоров Snapdragon X Plus. Lenovo Creator Zone — ПО, активизирующее возможности ИИ, для управления задачами по созданию контента на ПК при помощи голосовых команд.

“В Lenovo мы стремимся сделать наши передовые и интеллектуальные технологии доступными самому широкому кругу пользователей по всему миру. И представленные сегодня решения Lenovo Yoga и Lenovo IdeaPad воплощают это стремление”, — сказал Чжун Оуян, старший вице-президент Lenovo и генеральный менеджер направления потребительских устройств Intelligent Devices Group. — Новые продукты призваны улучшить качество жизни наших пользователей, стимулируя в них творческий подход, повышая производительность и органично вписываясь во все более динамичную, ориентированную на технологии жизнь, которую они ведут”.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15”, 9)

Серия Lenovo Aura Edition — это результат многолетнего сотрудничества Lenovo с компанией Intel. В этой линейке представлено два устройства: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition и Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15″, 9). Последний предлагает уникальное сочетание следующих технических характеристик и функций:

Smart Modes . Интуитивно адаптируются к потребностям пользователя, оптимизируя производительность и возможности искусственного интеллекта для работы, развлечений или творчества. На выбор пользователя доступно несколько режимов (представлены в виде отдельных виджетов): Attention помогает уменьшить количество отвлекающих факторов и сосредоточиться на выполнении поставленной задачи, позволяя пользователям устанавливать таймеры внимания и отключать уведомления. Wellness — интеллектуальный велнес-помощник предупреждает о необходимости держать осанку, напоминает о нагрузке на глаза и порекомендует, когда нужно сделать перерывы в работе. Collaboration улучшает продуктивность созвонов, оптимизируя качество видео и активируя предпочтительные настройки, такие как размытие фона или улучшение изображения при слабом освещении. Shield для активации утилит безопасности, таких как Privacy Alert и Privacy Guard, которые помогают защититься от нежелательного прослушивания, а также для автоматического запуска предпочтительного приложения VPN при подключении к любой общественной сети Wi-Fi®. Кроме того, теперь пользователям доступен быстрый доступ к настройкам режима энергопотребления.

Интуитивно адаптируются к потребностям пользователя, оптимизируя производительность и возможности искусственного интеллекта для работы, развлечений или творчества. На выбор пользователя доступно несколько режимов (представлены в виде отдельных виджетов): Smart Share обеспечивает обмен изображениями между смартфонами и ноутбуками с поддержкой ИИ. Пользователи могут просто прикоснуться к краю экрана ПК смартфоном на базе IOS или Android и датчик искусственного интеллекта Elliptic Labs™ на ноутбуке запустит приложение Smart Share на обоих устройствах, позволяя просто перетаскивать фотографии с одного устройства на другое.

обеспечивает обмен изображениями между смартфонами и ноутбуками с поддержкой ИИ. Пользователи могут просто прикоснуться к краю экрана ПК смартфоном на базе IOS или Android и датчик искусственного интеллекта Elliptic Labs™ на ноутбуке запустит приложение Smart Share на обоих устройствах, позволяя просто перетаскивать фотографии с одного устройства на другое. Smart Care обеспечивает быстрый доступ к онлайн-поддержке Lenovo и чат-боту для решения проблем в режиме реального времени. Программа расширенного сервисного обслуживания Lenovo Premium Care предоставляет возможность получения круглосуточной профессиональной помощи через приложение в ПК или смартфоне.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15”, 9) — это ноутбук Intel Evo Edition, оснащенный процессорами Intel Core Ultra (Series 2) с 8-ядерным гибридным чипом и GPU. Нейронный процессор (NPU) обеспечивает высокую производительность до 48+ TOPS и ускоряет работу приложений искусственного интеллекта. Ноутбук может быть оснащен до 32 ГБ оперативной памяти с частотой 8533 МГц и SSD-накопителем емкостью до 1 ТБ.

Аккумулятор емкостью 70 Вт/ч, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, множество портов (включая Thunderbolt 4) обеспечивают широкие возможности для подключения различных периферийных устройств, быстрой передачи данных и увеличения сценариев использования ноутбука. Перечисленные выше характеристики делают Yoga Slim 7i Aura Edition оптимальным устройством для пользователей, которым важны высокая производительность, визуальные эффекты и надежное соединение при создании контента.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15”, 9) сертифицирован, как устройство с нулевым углеродным следом. Покупатели всех ноутбуков линейки Lenovo Yoga получают бесплатный доступ Adobe Creative Cloud в течение двух месяцев.

Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 9)

Lenovo Yoga Pro 7 (14” 9) — это мощный ноутбук, предназначенный для оперативной и энергоэффективной обработки задач искусственного интеллекта, оснащенный процессором AMD Ryzen AI 9 365 и в сочетании с NPU обеспечивающий до 50 TOPS. Этот Copilot+PC ноутбук ускоряет работу над творческими задачами, что делает его незаменимым инструментом для создателей контента и специалистов, которым требуется высокая производительность. Отличительные особенности устройства:

Lenovo X Power Software Accelerate с искусственным интеллектом значительно ускоряет предварительный просмотр, рендеринг и экспорт программного обеспечения. Эта функция позволяет креаторам видеть загрузку систем над рабочими задачами в режиме реального времени, значительно сокращая время ожидания и повышая производительность.

с искусственным интеллектом значительно ускоряет предварительный просмотр, рендеринг и экспорт программного обеспечения. Эта функция позволяет креаторам видеть загрузку систем над рабочими задачами в режиме реального времени, значительно сокращая время ожидания и повышая производительность. X Power Hardware Boost сохраняет систему холодной даже при высоких нагрузках, обеспечивая устойчивую производительность при выполнении интенсивных задач. Пользователи могут рассчитывать на работу ноутбука без перегрева, что делает его идеальным выбором для длительных сеансов рендеринга создания контента.

сохраняет систему холодной даже при высоких нагрузках, обеспечивая устойчивую производительность при выполнении интенсивных задач. Пользователи могут рассчитывать на работу ноутбука без перегрева, что делает его идеальным выбором для длительных сеансов рендеринга создания контента. Yoga Premium Suite включает удобную полноразмерную клавиатуру с покрытием Soft Touch, ходом клавиш 1,5 мм и углублением в 0,3 мм; акустическую систему с двумя репродукторами для воспроизведения высоких тонов и двумя вуферами, четыре микрофона с функцией шумоподавления Voice ID и ИК-камеру FHD.

включает удобную полноразмерную клавиатуру с покрытием Soft Touch, ходом клавиш 1,5 мм и углублением в 0,3 мм; акустическую систему с двумя репродукторами для воспроизведения высоких тонов и двумя вуферами, четыре микрофона с функцией шумоподавления Voice ID и ИК-камеру FHD. 14,5-дюймовый OLED-дисплей PureSight Pro имеет разрешение 2,8K, частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость 600 нит и 100% охват Adobe RGB, P3 и sRGB с автоматическим управлением цветом и точностью цветопередачи X-Rite Delta E<1. Этот высококачественный дисплей обеспечивает потрясающе реалистичное воспроизведение контента, что особенно важно для графических дизайнеров, видеоредакторов и всех, кому требуется точное и яркое отображение цветов.

Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 9) также оснащен широким набором портов, включая USB 4.0, USB 3.2, HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъем, обеспечивая универсальные возможности подключения различных периферийных и внешних устройств. Благодаря поддержке Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 пользователи могут наслаждаться быстрым и стабильным беспроводным соединением. При толщине всего 15,6 мм и весе 1.54 кг Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 9) является универсальным и мощным инструментом для профессиональных креаторов и создателей контента на любительском уровне.

Lenovo Creator Zone

Впервые представленное на выставке CES 2024 , Lenovo Creator Zone представляет собой предустановленное в ПК приложение, которое использует обработку текста для создания и редактирования изображений. Благодаря тщательно настроенной Stability AI эксклюзивной для Lenovo версии Stable Diffusion 3.0 Lenovo Creator Zone может быстро создавать изображения на основе пользовательских данных, включая текстовые описания, эскизы и референсы. Приложение значительно упрощает творческий процесс, сделав его более быстрым, интуитивно понятным и высокоэффективным.

Текст в изображение : Пользователи могут просто ввести текстовое описание желаемого изображения и нажать клавишу Enter, после чего Lenovo Creator Zone сгенерирует четыре варианта на основе предоставленного текстового описания. Эта функция позволяет быстро визуализировать концепции и идеи, легко превращая письменные описания в красочные иллюстрации.

: Пользователи могут просто ввести текстовое описание желаемого изображения и нажать клавишу Enter, после чего сгенерирует четыре варианта на основе предоставленного текстового описания. Эта функция позволяет быстро визуализировать концепции и идеи, легко превращая письменные описания в красочные иллюстрации. Эскиз в изображение : Если создать эскиз изображения в Lenovo Creator Zone и сопроводить его кратким текстовым описанием, приложение сгенерирует на его основе четыре варианта иллюстрации. Этот инструмент позволяет быстро и легко дорабатывать идеи, превращая их в отточенные визуальные образы.

: Если создать эскиз изображения в и сопроводить его кратким текстовым описанием, приложение сгенерирует на его основе четыре варианта иллюстрации. Этот инструмент позволяет быстро и легко дорабатывать идеи, превращая их в отточенные визуальные образы. Варианты изображений : Пользователи могут предоставить исходное изображение вместе с текстовым описанием, и Lenovo Creator Zone сгенерирует четыре альтернативных варианта на основе этих данных. Эта функция полезна для стилизации существующих изображений для проектов, в которых требуется несколько вариантов дизайна, или для усовершенствования существующих работ.

: Пользователи могут предоставить исходное изображение вместе с текстовым описанием, и сгенерирует четыре альтернативных варианта на основе этих данных. Эта функция полезна для стилизации существующих изображений для проектов, в которых требуется несколько вариантов дизайна, или для усовершенствования существующих работ. Редактирование изображений на профессиональном уровне: Lenovo Creator Zone включает в себя надежные инструменты редактирования изображений, которые позволяют легко изменять уже созданные картинки, включая коррекцию фона, цветов и т. д. Эти универсальное решение для доработки изображений на соответствие определенным требованиям или художественным стандартам.

Графические дизайнеры, создатели контента, маркетологи и представители многих других креативных профессий могут воспользоваться набором инструментов Lenovo Creator Zone, которые упрощают процесс отрисовки и редактирования изображений. Используя передовые технологии искусственного интеллекта, Lenovo продолжает устанавливать отраслевые стандарты в сегменте ПК, отвечающих растущим потребностям специалистов творческих профессий.

Приложение Lenovo Creator Zone станет доступно опционально для загрузки на устройствах Lenovo Yoga с дискретными графическими процессорами, таких как Lenovo Yoga Pro 9i, с 15 октября. Для других устройств Lenovo Yoga утилита будет доступна позже.

Lenovo IdeaPad 5x 2-в-1 (14”, 9)

Lenovo IdeaPad 5x 2-в-1 (14”, 9) — превращающийся в планшет ноутбук Copilot+PC на базе нового 8-ядерного процессора Snapdragon X Plus. Процессор оснащен NPU c производительностью до 45 TOPS, который оптимизирует работоспособность всех элементов системы при выполнении ИИ-задач. Благодаря 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR5X и твердотельному накопителю TLC 2242 объемом до 1 ТБ пользователи могут наслаждаться бесперебойной работой ноутбука даже в режиме многозадачности, имея при этом достаточный объем доступной памяти для хранения всех важных файлов.

Сенсорный OLED-дисплей ноутбука имеет диагональ 14” 16:10 WUXGA 60 Гц 400 нит и 100% покрытие DCI-P3, обеспечивая четкое изображение в обоих сценариях использования ПК и планшета, что делает его идеальным девайсом для креаторов и любителей мультимедиа. Вес 1,49 кг и толщина в 17,5 мм (0,69 дюйма) позволяют устройству быть мобильным для работы вне дома или офиса.

Фронтальная камера FHD RGB обеспечивает высокое качество видеозвонков и оснащена ручным затвором-шторкой. Сканнер отпечатков пальцев обеспечивает мгновенный вход в систему с помощью функции Smart Login.

Как и во всех конвертируемых устройствах, долговечность корпуса и шарнира являются ключевыми факторами качества ноутбуков. Именно поэтому Lenovo IdeaPad 5x 2-в-1 (14”, 9) прошел испытания на соответствие стандартам выносливости и надежности MIL—STD-810H. Металлическая крышка корпуса ноутбука гарантирует, что устройство готово к любым ситуациям. Это касается и возможностей подключения — ноутбук оснащен двумя полнофункциональными портами USB Type-C (DP1.4, PD3.0, 10 Гбит/с, передача данных), двумя портами USB Type-A, портом HDMI 2.1, кардридером microSD и комбинированным аудиоразъемом, а также поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Lenovo IdeaPad Slim 5x (14”, 9)

IdeaPad Slim 5x (14”, 9) на базе искусственного интеллекта гарантирует быструю работу, повышая производительность при выполнении сложных ресурсоемких задач. За это отвечает 8-ядерный процессор Snapdragon X Plus, начинка из двухканальной оперативной памяти LPDDR5X объемом до 32 ГБ и твердотельного накопителя TLC 2242 объемом до 1 ТБ. Ноутбук может быть опционально оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 16:10 WUXGA и частотой обновления 60 Гц обеспечивает исключительную точность цветопередачи и впечатляющую контрастность. Полностью металлический корпус ноутбука протестирован на соответствие стандартам MIL-STD-810H, и при небольшой толщине в 16,9 мм и весе 1,48 кг вмещает батарею емкостью 57 Вт/ч, что гарантирует долгое время автономной работы без подзарядки.

Камера FHD RGB с механическим затвором-шторкой обеспечивает высокое качество видеозвонков при ее использовании и повышенную конфиденциальность, когда она выключена. Два полнофункциональных порта USB Type-C (DP 1.4, PD 3.0, Data transfer), два порта USB Type-A, порт HDMI 2.1, картридер microSD и комбинированный аудиоразъем предоставляют широкие возможности для подключения периферийных устройств. Благодаря поддержке Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3 пользователи могут наслаждаться быстрым и стабильным беспроводным соединением. Клавиатура с подсветкой повышает удобство работы в условиях недостаточной освещенности.

Lenovo добавила мощный портативный IdeaPad Slim 5x (14”, 9) — Copilot+PC в линейку ноутбуков на базе ИИ, расширив предложение для тех кто ищет комплексное и доступное решение для работы с приложениями и задачами ИИ.

IdeaPad Slim 5

Ноутбуки Lenovo IdeaPad Slim 5 (15”, 10) и (13”, 10) в размерах 15 и 13 дюймов оснащены процессорами AMD Ryzen 7000+, которые обеспечивают высокую производительность при работе в многозадачном режиме. Благодаря оперативной памяти LPDDR5X объемом до 32 ГБ в 15-дюймовой модели и до 16 ГБ в 13-дюймовой модели, а также SSD M.2 емкостью 1 ТБ пользователи могут наслаждаться плавной работой системы и достаточным объемом памяти для хранения всех файлов и приложений. Обе модели оснащены клавишей Copilot для легкого доступа к интеллектуальному помощнику от Microsoft.

Отличительной особенностью серии IdeaPad Slim 5 является ультратонкий и легкий цельнометаллический корпус с фирменным покрытием из алюминия. Представленные ноутбуки имеют вес 1,15 кг (модель 13” с аккумулятором емкостью 54 Вт) и 1,49 кг (модель 15” с аккумулятором емкостью 70 Вт). Обе модели оснащены высококачественными дисплеями: 15-дюймовым OLED-дисплеем 2,5K 165 Гц со 100% охватом DCI-P3 и 13,3-дюймовым WUXGA-дисплеем со 100% sRGB. Вся линейка Lenovo IdeaPad Slim 5 оснащена инфракрасными камерами FHD с фирменным затвором-шторкой и широким набором портов подключения, включая USB Type-C, USB Type-A, HDMI, картридер microSD, аудиоразъем. Обе модели поддерживают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Серия IdeaPad Slim 5 предлагает отличный баланс высокой производительности, портативности и долговечности по конкурентоспособной цене, что делает ее идеальным выбором для тех, кто ищет надежный и универсальный ноутбук для работы и отдыха.

Программное обеспечение и услуги

Фирменные программные решения Lenovo Vantage и Lenovo Smart Performance предназначены для оптимизации устройств, мониторинга производительности, проверки состояния ПК, повышения безопасности, а также для решения вопросов технической поддержки. В случае возникновения неисправностей с компьютером рамках расширенной сервисной программы Premium Care Plus пользователям доступны приоритетное обслуживание профессиональными инженерами службы поддержки, оперативный ремонт, защита от случайных повреждений и помощь в установке и обновлении ПО.

О доступности и стоимости представленных новинок в странах Восточной Европы и Центральной Азии будет сообщено дополнительно.