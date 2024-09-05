MSI представил рабочие и бизнес-ноутбуки с ИИ-процессорами Intel и AMD

Компания MSI привезла на выставку IFA 2024 обновленные серии рабочих и бизнес-ноутбуков на процессорах AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra Series 2 (Lunar Lake). Все модели получили 32 Gb оперативной памяти.

MSI Summit 13 AI+ Evo получил процессор Intel Core Ultra 7 258V, ноутбук оснащен сенсорным IPS-дисплеем диагональю 13,3 дюйма и разрешением 1920×1200 пикселей. За автономность отвечает аккумулятор на 70 Втч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки.

MSI Prestige 13 AI+ Evo оборудован 13,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880×1800 пикселей, за производительность отвечает процессор Intel Core Ultra 9 288V. Емкость АКБ составляет 75 Втч, есть поддержка зарядки мощностью 75 Вт. Ноутбук имеет небольшой вес — всего 990 гр.

MSI Prestige 16 AI+ Evo будет предложен с разными типами 14-дюймового экрана: OLED (2880×1800 пикселей, 120 Hz) и IPS (1920×1200, 144 Hz). Обе версии построены на базе процессора Intel Core Ultra 9 288V. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 90 Втч с функцией 100-ваттной быстрой зарядки.

MSI Summit A16 AI+ оснащен процессором AMD Ryzen AI 9 365, 16-дюймовым сенсорным IPS-экраном (2560×1600 пикселей, 165 Hz) и аккумулятором на 82 Втч.

MSI Prestige A16 AI+ (A3HMG) получил процессор AMD Ryzen AI 9 365. Будут предложены OLED-экран с разрешением 3840×2400 пикселей или IPS-панель (2560×1600).

MSI Stealth A16 AI+ оборудован процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, диагональ дисплея составляет 16 дюймов, на выбор три варианта: 3840×2400 пикселей, mini-LED, 120 Hz; 2560×1600 пикселей, OLED, 240 Hz; 2560×1600 пикселей, IPS, 240 Hz. В отличие от перечисленных выше ноутбуков, Stealth A16 AI+ получил дискретную видеокарту GeForce RTX 4070, 8 Gb. Емкость аккумулятора составляет 99,9 Втч, есть поддержка быстрой 240-ваттной зарядки.

MSI Creator A16 AI+ оснащен процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, а также дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070. Емкость аккумулятор составляет 99,99 Втч. 16-дюймовый дисплей на выбор: 3840×2400 пикселей, mini-LED, 120 Hz; 2560×1600 пикселей, OLED, 240 Hz; 2560×1600 пикселей, IPS, 240 Hz.

Сроки начала продаж и цены ноутбуков компания объявит позднее.