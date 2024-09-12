Остался всего один месяц до INMerge Innovation Summit!

С 10 по 11 октября 2024 года в Баку состоится INMerge Innovation Summit, организованный PASHA Holding. Саммит будет посвящен различным трансформационным секторам, формирующим будущее современных технологий и бизнеса.

Ключевые темы для обсуждения включают такие актуальные направления, как fintech, insurtech, телекоммуникации, электронная коммерция, искусственный интеллект, маркетинг, а также другие секторы. В рамках вертикали «новая экономика» будут обсуждаться разные актуальные темы в сфере экономики, такие как влияние передовых технологий на стимуляцию инноваций в сфере производства.

Также на саммите пройдет конкурс стартапов с призовым фондом в размере 25.000 долларов. Кроме этого, основатели стартапов смогут получить инвестиции от инвесторов, а также до 200.000 долларов дополнительного финансирования от PASHA Holding.

Знаменитые спикеры, такие как Стив Чен — сооснователь YouTube, Вернер Вогельс — технический директор Amazon, и профессор Гарвардской бизнес-школы Линда Хилл, выступят на этом мероприятии.

Для получения дополнительной информации и приобретения билетов посетите сайт www.inmerge.az.