spot_img
13 сентября, 2024
ДомойТелекомСобытияОстался всего один месяц до INMerge Innovation Summit!

Остался всего один месяц до INMerge Innovation Summit!

INMerge Innovation Summit!

С 10 по 11 октября 2024 года в Баку состоится INMerge Innovation Summit, организованный PASHA Holding. Саммит будет посвящен различным трансформационным секторам, формирующим будущее современных технологий и бизнеса.

Ключевые темы для обсуждения включают такие актуальные направления, как fintech, insurtech, телекоммуникации, электронная коммерция, искусственный интеллект, маркетинг, а также другие секторы. В рамках вертикали «новая экономика» будут обсуждаться разные актуальные темы в сфере экономики, такие как влияние передовых технологий на стимуляцию инноваций в сфере производства.

Также на саммите пройдет конкурс стартапов с призовым фондом в размере 25.000 долларов. Кроме этого, основатели стартапов смогут получить инвестиции от инвесторов, а также до 200.000 долларов дополнительного финансирования от PASHA Holding.

Знаменитые спикеры, такие как Стив Чен — сооснователь YouTube, Вернер Вогельс — технический директор Amazon, и профессор Гарвардской бизнес-школы Линда Хилл, выступят на этом мероприятии.

Для получения дополнительной информации и приобретения билетов посетите сайт www.inmerge.az.

Предыдущая статья
Партнеры Gulfstream Distribution приняли участие в IBM Partner Ecosystem Summit в Ташкенте
Следующая статья
Oracle анонсировал облачный ИИ-суперкомпьютер производительностью 2,4 Зфлопс из 131 тыс. NVIDIA B200
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,010ФанатыМне нравится
1,011ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»