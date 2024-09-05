Nar оказал поддержку образованию, наградив абитуриентов, набравших самые высокие баллы

Сохраняя позиции самого выгодного мобильного оператора, Nar продолжает поддерживать социальные проекты. Так, Nar наградил специальными подарками десять первых абитуриентов, показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах в вузы в 2023-2024 учебном году. В рамках проекта, поддержанного информационным агентством Modern.az, абитуриентам, завоевавшим звание студента, были вручены золотой номер, баланс в 700 AZN и современные смартфоны от оператора.

В церемонии награждения приняли участие известные государственные, общественные и политические деятели, а также представители СМИ, которые поздравили самых успешных абитуриентов года. Хокума Каримова, руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar, поздравила молодых людей, пожелала им успехов в будущем и отметила: «Поддержка образовательных проектов — это не только социальная ответственность Nar, но и вклад в успешное будущее нашей страны. Ваше развитие является основой будущего успеха нашей страны, и мы продолжим поддерживать вас на этом пути».

Эта инициатива, которую Nar традиционно реализует на протяжении восьми лет, еще раз доказывает, какое значение мобильный оператор придаёт образованию. Подробную информацию о других проектах, реализуемых оператором, можно получить на странице nar.az/projects.