Microsoft запустил тариф Game Pass Standard без релизов первого дня

Компания Microsoft объявила о запуске нового тарифного плана Game Pass Standard. В него входит стандартная библиотека игр и доступ к многопользовательскому режиму на консолях Xbox, но без релизов первого дня вроде Call of Duty: Black Ops 6 и Indiana Jones and the Great Circle.

Все тарифные планы Game Pass:

Xbox Game Pass Core — $9,99 в месяц (более 25 консольных игр, мультиплеер, скидки и акции);

Xbox Game Pass Standard — $14,99 в месяц (сотни консольных игр, мультиплеер, скидки и акции);

PC Game Pass — $11,99 в месяц (сотни PC-игр и новинки на релизе, скидки и акции, EA Play);

Xbox Game Pass Ultimate — $19,99 в месяц (сотни игр PC/консоли/облако и новинки на релизе, скидки, акции, мультиплеер, EA Play).

Для того, чтобы получать доступ к новинкам Game Pass в день релиза, пользователям сервиса нужно будет оформить тариф PC Game Pass на ПК или Xbox Game Pass Ultimate на консолях.