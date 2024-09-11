Исследование: две трети девушек-геймеров сталкиваются с травлей в онлайн-играх

Все больше девушек наравне с парнями увлекаются видеоиграми и участвуют в их создании. Как выяснилось, большая часть геймеров прекрасного пола по-прежнему сталкиваются в онлайн-играх с сексизмом: угрозами, оскорблениями и дискриминацией.

Британский канал Sky News опубликовал отчет под названием «Почему у игровой индустрии все еще есть проблемы с женщинами». «Все начинается с сексистских комментариев. Но часто это перерастает во что-то более угрожающее: угрозы изнасилования, угрозы от мужчин-геймеров, что они «найдут, где ты живешь, нападут на твою семью и на тебя», — рассказала Sky News Дженни Макбин, глава игрового отдела компании Bryter, специализирующейся на маркетинговых исследованиях.

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Согласно опросу, проведенному в 2022 году, 72% опрошенных женщин-геймеров из Великобритании и США столкнулись с интернет-травлей. В 2023 году этот показатель снизился до 65%. Согласно опросу, как минимум одна из пяти женщин не хочет играть в онлайн-игры, потому что боится столкнуться с харассментом. Каждая десятая получала в свой адрес угрозы интимного характера. Стоит отметить, что точное число респондентов не уточняется — указано лишь, что их было несколько тысяч.

Журналистка Sky News и автор отчета Микки Кэрролл поделилась, что столкнулась с оскорблениями и угрозами в игровом чате Discord из-за фотографии профиля, которая «явно показывала, что она женщина». «Ты женщина. Ты грязная женщина. Мы не любим женщин, мы любим мужчин. Ты жалкая. Знаешь это, да? Потому что ты женщина, а все женщины жалкие. Ты устарела», — написал ей один из игроков.

Опрошенные Кэрролл женщины-геймеры поделились, что в отличие от текстовых чатов, в голосовых чатах Discord отсутствует модерация, что позволяет мужчинам отпускать уничижительные и сексистские комментарии в их адрес. Журналистка сообщила, что обратилась в поддержку Discord с просьбой прокомментировать отсутствие модерации в голосовых чатах. Ответ она получила следующий: правила сообщества не позволяют подобные угрозы и оскорбления в адрес женщин, а в случае жалоб сотрудники принимают «незамедлительные действия». Но на деле это совсем не так, добавила Кэрролл.

Кроме того, ужасающим открытием Sky News оказался системный расизм. Чернокожая геймерша в разговоре с каналом пожаловалась, что они в онлайн-играх «подвергаются большему насилию, чем кто-либо другой».