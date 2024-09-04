Капитализация Nvidia резко сократилась на $279 млрд. из-за опасений аналитиков по поводу ИИ

Акции Nvidia в ходе торгов 3 сентября упали на 9,53%, до $108. Капитализация компании упала на $278,9 млрд. (-10%). Это самый большой убыток за один день среди всех компаний мира в истории, пишет Bloomberg.

Капитализация Nvidia резко сократилась из-за новостей об антимонопольном расследовании со стороны Министерства юстиции США. Регуляторы полагают, что компания может затруднять для клиентов переход к другим поставщикам и ставит в невыгодное положение тех, кто использует не исключительно ее ИИ-чипы.

Активный рост котировок акций Nvidia в последние пару лет обусловлен именно ее растущим влиянием на рынке компонентов для систем искусственного интеллекта, но если антимонопольное расследование угрожает его сохранению, то и фондовый рынок реагирует соответствующим образом.

Аналитики полагают, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта мог зайти слишком далеко. По их словам, надежды на то, что ИИ перестроит мировую экономику, еще далеки от реализации, и из-за этого тяжело оправдать высокие оценки компаний. Нужно запастись терпением, прежде чем искусственный интеллект наберет обороты, а это процесс, который займет «годы, а не кварталы», считает глава инвестиционного института BlackRock Жан Буавен.

Nvidia заявила, что ее доминирование на рынке связано с высоким качеством продукции. В комментарии Bloomberg компания подчеркнула, что она «побеждает по заслугам», и это подтверждается «результатами тестов и ценностью для клиентов, которые могут выбрать любое наиболее подходящее им решение».

В июне этого года Nvidia удалось на короткое время стать крупнейшей публичной компанией мира по величине рыночной капитализации. Она обошла Microsoft, Apple, Google и Amazon с капитализацией в $3,34 трлн., но вскоре уступила свою позицию.