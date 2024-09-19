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20 сентября, 2024
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Huawei Watch D2 получили функцию суточного мониторинга артериального давления

Huawei Watch D2

Кроме серии Huawei Watch GT 5 сегодня на международном рынке было представлено второе поколение smart-часов Watch D со встроенным тонометром. Главной особенностью модели Huawei Watch D2 является функция суточного мониторинга артериального давления. Это одни из первых часов, способных непрерывно контролировать уровень артериального давления без необходимости в дополнительном оборудовании или повторной калибровке. Также они могут отслеживать восемь ключевых показателей здоровья. Есть модуль ЭКГ, пульсомер, датчик оксигенации и термометр, измеряющий температуру кожи.

Watch D2 выполнены в тонком алюминиевом корпусе и имеют большой AMOLED-экран диагональю 1,82 дюйма разрешением 480х408 пикселей (347 ppi). Модель поддерживает функцию снятия скриншотов, более 80 режимов тренировок, автоматическое распознавание шести активностей, GNSS навигацию и звонки по Bluetooth 5.2 (есть динамик и микрофон). Часы защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Заявленное время работы без подзарядки составляет 6 дней, поддерживается беспроводная зарядка мощностью 5 Вт. Габариты и вес: 48 х 38 х 13,3 мм, 40 гр (без ремешка). Расцветки корпуса две: черная и золотистая.

Huawei Watch D2 поступят в продажу в Европе сегодня по цене 400 евро.

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