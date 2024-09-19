Состоялась премьера новых smart-часов Huawei Watch GT 5 и Watch GT 5 Pro

Компания Huawei представила на международном рынке пятое поколение smart-часов Watch GT в двух версиях: базовой и Pro, каждая из которых будет доступна в двух размерах. Для Watch GT 5 — 41 мм и 46 мм, а для Watch GT 5 Pro — 42 мм и 46 мм.

Watch GT5 выполнены из нержавеющей стали, Watch GT 5 Pro 42 мм — из нанокристаллической керамики, а Watch GT 5 Pro 46 мм — из титанового сплава аэрокосмического класса. Дизайн моделей немного отличается – варианты 41/42-мм получили округлые корпуса, а 46-мм -восьмиугольное оформление.

Все модификации оборудованы круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей, 352 ppi (1,32″ в компактных версиях и 1,43″ в крупных). Помимо классических циферблатов, в Watch GT 5 представлены 12, а в Huawei Watch GT 5 Pro — 14 новых дизайнов циферблатов, каждый из которых предлагает виджеты и интеллектуальные функции.

Новая серия получила улучшенную систему мониторинга здоровья Huawei TruSense. Она сможет анализировать более 60 физических показателей, охватывая шесть основных систем организма: сердечно-сосудистую, респираторную, нервную, эндокринную, репродуктивную и двигательную. Часы также смогут отслеживать пульс и работу вегетативной нервной системы.

Набор датчиков разный. Обе модели получили пульсомер, а также акселерометр и гироскоп для спортивных функций, а Watch GT 5 Pro дополнительно оборудованы датчиком ЭКГ и датчиком глубины, что пригодится дайверам. Для базовой модели заявлены IP69K и водозащита на 5 АТМ, Pro-версия имеет сертификацию по стандарту EN33319 (можно погружения в воду до 40 метров). Система геопозиционирования Huawei Sunflower предоставляет широкие возможности для различных видов тренировок.

Автономность часов составляет до 1 недели на моделях 41/42 мм и до 2 недель на моделях 46 мм. Емкость аккумуляторов не называется. Обе модели поддерживают функцию снятия скриншотов, NFC, GPS, вызовы по Bluetooth 5.2 и быстрые ответы на сообщения. Устройства совместимы как с iOS, так и Android. Часы работают на HarmonyOS (версия на базе LiteOS), есть поддержка установки сторонних приложений из специального магазина.

Габариты, вес (без ремешка) и материал ремешков:

Huawei Watch GT 5 (41 мм) — 41,3 х 41,3 х 9,5 мм, 35 гр, фторэластомер, кожа, ткань, миланская петля;

Huawei Watch GT 5 (46 мм) — 45,8 х 45,8 х 10,7 мм, 48 гр, фторэластомер, кожа, ткань, миланская петля;

Huawei Watch GT 5 Pro (46 мм) — 46,3 х 46,3 х 10,9 мм, 53 гр, фторэластомер, титан;

Huawei Watch GT 5 Pro (42 мм) — 42,5 х 42,5 х 9,6 мм, 44 гр, фторэластомер, керамика.

Цена Huawei Watch GT 5 составляет от 250 евро, Watch GT 5 Pro — от 350 евро. Обе модели сегодня поступят в продажу в Европе.