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3 сентября, 2024
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Windows 11 впервые стала самой популярной ОС среди пользователей Steam

Windows 11

Согласно данным ежемесячного отчета Valve, доля операционной системы Windows 11 среди пользователей Steam составила 49,17% на конец августа 2024 года. В то время как доля пользователей Windows 10 на платформе упала на 3% до 47,09%. Но нужно учитывать, что в статистику Steam попадают данные только тех пользователей, которые согласились принять участие в опросе.

Поддержка Windows 10 должна прекратиться в октябре 2025 года. По мере «устаревания» ОС будет продолжать терять популярность среди геймеров, а Windows 11 – напротив увеличиваться.

Что касается «железа»,в августе самой популярной видеокартой у игроков Steam остается RTX 3060. Ее доля составила 5,36%. На втором месте — RTX 4060 Laptop GPU — 4,41%, а тройку замкнула GTX 1650 — 3,8%.

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