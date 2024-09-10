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11 сентября, 2024
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Gulfstream Distribution провел «Cisco Security Workshop» для заказчиков компании CaspiNet

Cisco Security Workshop

Компания Gulfstream Distribution, один из крупнейших IT-дистрибьюторов на рынке Азербайджана, с 5 по 6 сентября организовала «Cisco Security Workshop» для заказчиков компании CaspiNet. На мероприятии, которое прошло в Dreamland Golf Hotel были представлены современные решения компании Cisco в области безопасности. Также в рамках круглого стола были обсуждены актуальные вопросы в сфере кибербезопасности.

Тренером на «Cisco Security Workshop» выступил Кирилл Сулима, Архитектор решений по безопасности, Cisco GSSO. Мероприятие позволило заказчикам компании CaspiNet улучшить свои знания и повысить квалификацию в сфере кибербезопасности.

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