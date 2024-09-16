spot_img
17 сентября, 2024
ДомойТелекомАкции и кампанииПо случаю Дня знаний Nar совместно с Фондом YAŞAT поздравил детей шехидов

По случаю Дня знаний Nar совместно с Фондом YAŞAT поздравил детей шехидов

Nar, совместно с Фондом YAŞAT, поздравил детей наших героев-шехидов с началом нового учебного года, подарив им необходимые школьные принадлежности. Поддерживая светлую память о шехидах, Nar инициировал эту акцию, чтобы помочь их детям начать учебный год с радостью и энтузиазмом.

В рамках проекта, реализованного при поддержке Nar, 1365 школьников из 792 семей шехидов, учащиеся с 1 по 11 класс, получили подарочные наборы школьных принадлежностей.

Хокума Каримова, директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar, поздравила школьников, отметив: «Наша цель — чтобы дети наших шехидов, являющиеся источником нашей национальной гордости, начали учебный год с полной готовностью и мотивацией, смотря в будущее с надеждой. Мы желаем им больших успехов в учёбе и верим, что они достигнут высоких результатов в будущем».

 

Поддержка семей шехидов и их детей всегда была одной из ключевых ценностей Nar. Этот проект является очередным шагом в выполнении компанией своего долга перед Родиной через заботу о семьях наших героев. Подробную информацию о социальных проектах оператора можно найти на сайте nar.az/projects.

 

Предыдущая статья
ASUS ROG Zephyrus G16: AMD — oyun noutbukları bazarında liderliyə doğru addımlayır
Следующая статья
Bloomberg: Apple представит семь новых устройств «в ближайшие несколько недель»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,007ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»