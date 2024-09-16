По случаю Дня знаний Nar совместно с Фондом YAŞAT поздравил детей шехидов

Nar, совместно с Фондом YAŞAT, поздравил детей наших героев-шехидов с началом нового учебного года, подарив им необходимые школьные принадлежности. Поддерживая светлую память о шехидах, Nar инициировал эту акцию, чтобы помочь их детям начать учебный год с радостью и энтузиазмом.

В рамках проекта, реализованного при поддержке Nar, 1365 школьников из 792 семей шехидов, учащиеся с 1 по 11 класс, получили подарочные наборы школьных принадлежностей.

Хокума Каримова, директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar, поздравила школьников, отметив: «Наша цель — чтобы дети наших шехидов, являющиеся источником нашей национальной гордости, начали учебный год с полной готовностью и мотивацией, смотря в будущее с надеждой. Мы желаем им больших успехов в учёбе и верим, что они достигнут высоких результатов в будущем».

Поддержка семей шехидов и их детей всегда была одной из ключевых ценностей Nar. Этот проект является очередным шагом в выполнении компанией своего долга перед Родиной через заботу о семьях наших героев. Подробную информацию о социальных проектах оператора можно найти на сайте nar.az/projects.