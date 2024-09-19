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20 сентября, 2024
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В App Store появилась соцсеть SocialAI, в которой с пользователем общаются только боты

SocialAI

В App Store появилось бесплатное приложение SocialAI — соцсеть в стиле X, в которой только один реальный пользователь (скачавший приложение), остальные — это ИИ-боты.

Вначале нужно выбрать подписчиков — «поддерживающие», «оптимисты», «скептики», «ботаники» и другие. На старте доступно 32 типа, необходимо выбрать минимум три. После этого боты будут отвечать на любые посты в выбранном стиле. Боты отвечают по шаблону: несколько коротких возражений или шуток, иногда могут добавить эмодзи, не всегда уместные.

Создатель приложения — Майкл Сеймэн (Michael Sayman), который до этого работал в том числе в Facebook. В мае 2022 года его компания Friendly Apps привлекла $3 млн. первых инвестиций. Сеймэн отметил, что приложение должно помочь людям «почувствовать себя услышанными» и предоставить им место для размышлений, поддержки и обратной связи. И хотя сервис «не решит всех жизненных проблем», он может стать «небольшим инструментом» для «размышлений и роста».

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