Автопроизводители стали снижать инвестиции в сектор электромобилей

Производство электромобилей, которое еще несколько лет назад рассматривалось как будущее автомобильной отрасли, сейчас сталкивается с большими проблемами. Снижение спроса на электромобили привело к тому, что несколько крупных автопроизводителей пересмотрели свои планы по электрификации.

По мнению отраслевых экспертов, компании не могли предсказать, как будет развиваться рынок электрокаров. Инвестиции в различные типы приводов требуют значительных затрат времени и ресурсов, что создает существенные риски для компаний, не имеющих ясного представления о будущем.

Согласно новому отчету исследовательской компании BloombergNEF (BNEF), текущая ситуация может сказаться на количестве производимых электромобилей к концу текущего десятилетия. Ожидается, что 14 автопроизводителей, установивших цели по переходу на электромобили на 2030 год, выпустят 23,7 млн. электромобилей, что значительно ниже первоначального прогноза в 27 млн.

В 2024 году шесть крупных автопроизводителей пересмотрели свои прогнозы по продажам электромобилей на текущее десятилетие. В частности, Mercedes-Benz сократил свою цель по доле электромобилей в глобальных продажах с 100% до 50% к 2030 году. Ford также снизил свою цель по продаже электромобилей в Европе, что, вероятно, повлияет и на глобальные цели компании. Volvo отказалась от целевой установки продавать исключительно электромобили, заявив недавно, что по меньшей мере в 90% всех ее продаж войдут также гибриды. Volkswagen и Stellantis также не достигнут своих целей на 2030 год и, вероятно, пересмотрят свои планы в ближайшее время.

Не только долгосрочные, но и краткосрочные планы оказались под угрозой. General Motors недавно отказался от намерений произвести 1 млн. электромобилей в Северной Америке к 2025 году, а Toyota сократила свои прогнозы по продажам на 2026 год с 1,5 млн. до 1 млн.

BNEF проанализировал, как менялись заявления автопроизводителей о продажах электромобилей к 2025 году, и обнаружил, что совокупные цели достигли пика в 17,6 млн. единиц (от 16 автопроизводителей), но на сегодняшний день составляют 11,9 млн. (от 12 автопроизводителей). Все эти планы появились в начале десятилетия, когда в отрасли наблюдалась более оптимистичная атмосфера, что также влияло на рыночную капитализацию. Сейчас же компании стремятся продемонстрировать более взвешенный подход и, не в последнюю очередь, это связано с тем, что китайские автопроизводители начали отказываться от западных марок в пользу своих собственных моделей, повлияв тем самым на глобальные ожидания.

Отказ от электрификации несет в себе риски, особенно в связи с экологическими нормами ЕС, отмечает BNEF. Генеральный директор Renault Лука де Мео (Luca de Meo) предупредил, что компании, которые превысят установленные лимиты по выбросам углерода в 2025 году, могут столкнуться с огромными штрафами почти на $20 млрд. В условиях спада спроса на электромобили это становится серьезной угрозой для автопроизводителей.