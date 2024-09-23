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23 сентября, 2024
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Студент БВШН обнаружил критическую брешь в безопасности в Microsoft

Студент второго курса Бакинской высшей школы нефти SOCAR (БВШН) Зейналхан Гулиев, обучающийся по специальности «Инженер по  автоматизации процессов», обнаружил критическую брешь в безопасности в компании Microsoft и, тем самым, внес свое имя на доску почета Microsoft и получил денежную премию от компании.

Кроме того, Зейналхан обнаружил различные бреши в безопасности на сайтах таких известных компаний, как Panasonic, CERT-EU, Monash, Lenovo, Opera и Cisco, за что он также получил награды и премии.

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