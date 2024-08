В Google Meet появилась ИИ-функция автоматического конспектирования совещаний

Компания Google добавила полезную функцию под названием Take Notes for Me в сервис Google Meet. Функция, основанная на искусственном интеллекте, автоматизирует процесс ведения заметок во время онлайн-встреч.

ИИ-алгоритм анализирует разговор, выделяет ключевые моменты и создает краткое изложение всего, что было сказано на встрече. Это может помочь тем, кто пропустил важную встречу или испытывает трудности с одновременным восприятием информации и ведением конспектов.

Кроме того, для людей с нарушениями слуха, Take Notes for Me может значительно повысить доступность и эффективность участия в видеоконференциях. Они смогут сосредоточиться на содержании обсуждения, полагаясь на автоматически сгенерированные заметки.

Take Notes for Me автоматически создает заметки в Google Docs и присоединяет их к событию в календаре после завершения встречи, что позволит легко ознакомиться с ключевыми моментами. Кроме того, отправляется файл Google Docs организатору встречи и всем участникам, у которых эта функция включена.

Функция уже доступна для пользователей Google Workspace с подпиской Gemini Enterprise, Gemini Education Premium или AI Meetings & Messaging. 10 сентября этого года Take Notes for Me будет доступна для всех пользователей Google Workspace, но пока только на английском языке.