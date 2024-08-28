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28 августа, 2024
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Представлены недорогие QLED-телевизоры Xiaomi X Pro

Xiaomi X Pro QLED Series

Представлены телевизоры новой серии Xiaomi X Pro QLED Series, которые доступны в трех размерах с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.

Телевизоры получили узкую рамку с трех сторон. Все модели имеют панели QLED разрешением 4K, поддерживают стандарты HDR10+ и Dolby Vision, а также технологии Vivid Picture Engine (повышает точность цветопередачи), MEMC (добавляет промежуточные кадры для большей плавности картинки) и ALLM (устраняет разрывы в динамичных сценах).

В основе Xiaomi X Pro QLED лежит четырехъядерный процессор (Cortex-A55) в сочетании с 2 Gb ОЗУ и 32 Gb встроенной памяти. Телевизоры оснащены двумя динамиками суммарной мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio и DTS:X. Как утверждает производитель, новинки предлагают кинематографический звук.

Устройства работают под управлением операционной системы Google TV с пользовательским интерфейсом Xiaomi PatchWall. Есть поддержка Chromecast и Google Assistant.

Цена 43-дюймовой модели на рынке Индии составляет $417, 55-дюймовой — $596, а 65-дюймовой — $750.

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