HMD выпустила кнопочный складной телефон Barbie Phone

Компания HMD, спустя год после выхода фильма «Барби», выпустила телефон в форме раскладушки Barbie Phone. В ярко-розовый цвет окрашен не только корпус, но все аксессуары и даже съемный аккумулятор.

Barbie Phone не поддерживает приложения — доступны только звонки и СМС. «Нет ничего лучше, чем проводить время вместе. Именно для этого предназначен HMD Barbie Phone! Здесь нет отвлекающих приложений. Пришло время отключиться, чтобы воссоединиться».

По техническим характеристикам телефон практически дублирует Nokia 2660 Flip. Он оснащен 2,8-дюймовым внутренним экраном и вспомогательным внешним диагональю 1,77 дюйма. Barbie Phone оборудован процессором Unisoc T107, 64 Mb оперативной памятью и 128 Mb встроенной (можно расширить до 32 Gb с помощью карты microSD).

Также в оснащении телефона имеется камера с разрешением 0,3 Мп, съемный аккумулятор на 1450 мАч, модуль Bluetooth 5, порт USB Type-C, FM-тюнер и 3,5-мм гнездо для наушников. Используется программная платформа S30+. В комплекте идет пара сменных розовых крышек, ремешок с яркими бусинами, небольшие брелоки, клейкие стразы, наклейки и даже розовая тряпочка.

HMD Barbie Phone уже поступил в продажу с США и Европе по цене $129.