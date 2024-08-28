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28 августа, 2024
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Check Point приобретает компанию Cyberint, специализирующуюся на аналитике угроз

Check Point

Израильская компания по кибербезопасности Check Point Software Technologies объявила о приобретении компании Cyberint, занимающейся аналитикой угроз, что станет ее третьим приобретением за последний год.

Cyberint специализируется на продуктах для анализа угроз и управления поверхностью атак, а также предлагает услуги сервисной группы, предоставляющей анализ кибербезопасности и оценку угроз для своих корпоративных клиентов. С помощью Cyberint Check Point расширит возможности собственного Центра операций по обеспечению безопасности (SOC) и выведет на новый уровень свои предложения по управляемой разведке угроз.

Условия приобретения не разглашаются, но различные технологические новостные агентства Израиля оценивают стоимость сделки примерно в 200 млн. долларов.

Напомним, что в августе 2023 года компания приобрела компанию Perimeter 81, специализирующуюся на облачной и сетевой безопасности, за 490 млн. долларов, а в сентябре 2023 года на ранней стадии был приобретен стартап Atmosec, который помогал компаниям защищать свою экосистему SaaS.

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